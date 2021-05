«Impossibile prenotare una visita al Cup:

sono quattro giorni che provo, inutile»

SANITA' - La denuncia dell'ex consigliere regionale Sandro Bisonni che si rivolge all'assessore Saltamartini: «Mai così male». Intanto l'Asur si è intestata l'utenza del Centro unico di prenotazione per una spesa di 280mila euro

Neanche il tempo di registrare il calo dei contagi Covid nelle Marche ed ecco subito ripartire la polemica sui tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie tradizionali e in particolare la difficoltà di entrare in contatto con il Cup, il centro unico di prenotazione. A rilanciare la questione è stato oggi, via social, l’ex consigliere regionale tolentinate ed insegnante Sandro Bisonni che si è rivolto in questi termini all’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini: «Mai così male. Prenotare una visita medica con il Cup è diventato impossibile. Sono 4 giorni che provo, che chiedo di essere richiamato. Tutto inutile. Al tempo di Ceriscioli, ricordo che molti si lamentavano (giustamente) del cattivo funzionamento del Cup, oggi nessuno?». Fatta la domanda, Bisonni è rimasto in attesa di una risposta. Una cosa è comunque sicura: i telefoni del Cup sono regolarmente attivi ed esattamente in questi giorni l’Asur si è intestata l’utenza che prima faceva capo all’Area vasta pesarese. Per sdrammatizzare un po’, verrebbe da scrivere che in effetti le telefonate al Cup della Regione Marche si prolungano almeno a giudicare dai costi. Nel deliberare infatti il passaggio delle utenze, l’Asur ha anche messo in bilancio i fondi previsti per il pagamento del contratto telefonico in questione: qualcosa come 280mila euro. Viene da pensare che qualcuno riesca anche a parlare, oltre a rimanere in attesa.

