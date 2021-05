Sanità, manifestazione in Regione:

tra i nodi le premialità Covid

PROTESTA - Il sindacato Usb ha partecipato allo sciopero nazionale in cui si chiede di stabilizzare i contratti degli operatori sanitari. L'assessore Saltamartini ha ricevuto una delegazione

Manifestazione della Usb Marche al palazzo della Regione durante lo sciopero nazionale di tutta la sanità. Presenti diverse realtà associative e politiche regionali. Durante gli interventi, si è presentato l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, che dopo un breve intervento, ha ricevuto una delegazione Usb Marche all’interno della sede della Regione, per ascoltare le motivazioni dello sciopero Usb e delle diverse criticità dei lavoratori. In quella sede la delegazione ha rappresentato con forza e richiesto: assunzioni stabili (infermieri, oss) e di tutte le figure della sanità, di difesa della sanità pubblica, la stabilizzazione del personale precario, la reinternalizzazione dei servizi sanitari e dei lavoratori in appalto, l’impegno per il rinnovo contrattazione nazionale e decentrata con aumenti salariali certi, ma anche di diritti sanciti dai Contratti Nazionali e da legislazione vigente che non vengono rispettati e pertanto negati ai lavoratori, ad esempio tempo divisa. «Abbiamo anche chiesto con determinazione che le premialità Covid fin ora altamente insufficienti siano adeguatamente finanziate per tutte e tutti i lavoratori del Servizio sanitario Regionale – dice Usb -. L’assessore si è detto in sintonia con le motivazioni rappresentate e si è preso l’impegno di proseguire l’interlocuzione con Usb per una definizione delle varie problematiche poste. Siamo soddisfatti, oggi, dell’attenzione ricevuta valuteremo i prossimi passi e gli impegni assunti».

