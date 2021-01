MARCHE SICURE - Il comune leopardiano capofila anche per Porto Recanati, Montelupone, Montefano e Potenza Picena. Scelta come location l'impianto di calcio a 5 di viale Aldo Moro. Saranno garantiti 3mila test al giorno

La partenza a Recanati dell'”Operazione Marche sicure”, lo screening di massa gratuito per tutti i cittadini della regione, è fissata per il 19 gennaio. Potranno accedere anche i cittadini di Porto Recanati, Montelupone, Montefano e Potenza Picena. Oggi il sopralluogo ha stabilito come sede l’impianto di calcio a 5 di viale Aldo Moro. Si tratta di tamponi rapidi per individuare il Coronavirus, su base volontaria (si procede con il molecolare solo in caso di positività). Sono un centinaio gli operatori sanitari e amministrativi coinvolti per garantire i due turni dalle 8 alle 20, per una capacità di circa 3mila utenti al giorno.

L’operazione sarà effettuata in collaborazione con la Polizia locale, la Protezione civile, la Croce gialla e l’associazione Carabinieri in Congedo. Il sindaco di Recanati Antonio Bravi anticipa che «lunedì 18 si insedierà la struttura, poi da martedì 19 si darà il via alla rilevazione con tamponi fino a venerdì 22. Una apposita segnaletica sarà predisposta per convogliare al meglio gli afflussi in auto e a piedi. Alle persone con disabilità saranno destinati parcheggi nell’area del piazzale di fronte alla scuola media. Ai residenti nelle zone limitrofe si consiglia di recarsi a piedi e di entrare dal piazzale antistante la scuola media. Nei prossimi giorni si conosceranno le modalità e i numeri di telefono cui poter fare riferimento per la prenotazione e avere eventuali altre notizie utili».

A Civitanova invece è stato scelto il Pala Risorgimento e si parte il 12 gennaio. Civitanova sarà capofila per Morrovalle e Montecosaro.