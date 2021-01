IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore testati 3.169 tamponi nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.223 nello screening Antigenico). Nel Maceratese 116 contagi

Sono 693 i nuovi casi di Covid nelle Marche. E’ quanto comunica il servizio Sanità delle Regione nel primo bollettino di giornata dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 5.063 tamponi: 3.169 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.223 nello screening con percorso Antigenico) e 1.867 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi rispetto agli esami testati è dunque al 21,9% (ieri era al 19,3%), se si considera anche lo screening Antigenico, è al 30,3% se si escludono i 1.223 test rapidi (ieri al 27,8%). I nuovi contagi sono stati registrati: 116 in provincia di Macerata, 229 in provincia di Ancona, 179 in provincia di Pesaro-Urbino, 75 in provincia di Fermo, 72 in provincia di Ascoli Piceno e 22 da fuori regione). «Questi casi – spiega la Regione – comprendono soggetti sintomatici (70 casi rilevati), contatti in setting domestico (139 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (188 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (30 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (39 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (8 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (13 casi rilevati), screening percorso sanitario (10 casi rilevati) e 1 rientro dall’estero. Per altri 195 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1.223 test e sono stati riscontrati 103 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all’8%».