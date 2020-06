SISMA - Il capo della Protezione civile e il commissario hanno concordato sul legare il contributo alla presentazione delle domande di ricostruzione. A breve si risolverà anche il problema finanziario per la rimozione dei detriti

Collegare i benefici del Contributo di autonoma sistemazione (cas) riconosciuto agli sfollati alla presentazione delle domande di riparazione e ricostruzione e assicurare un rapido passaggio di consegne sul finanziamento della gestione delle macerie. Questi i due obiettivi sul tavolo di Angelo Borelli e Giovanni Legnini, rispettivamente capo del dipartimento di Protezione e civile e commissario alla Ricostruzione dopo il sisma del 2016. Si sono incontrati oggi per studiare l’intesa che coinvolgerà anche i dirigenti della Protezione civile e gli Uffici della ricostruzione delle quattro Regioni colpite. Il risultato finale sarà un protocollo che secondo Borrrelli e Legnini «esprime la forte e comune volontà di gestire nel modo migliore questo processo, assicurando un rapido rientro a casa dei cittadini colpiti dal sisma».

Borrelli e Legnini hanno innanzitutto condiviso l’opportunità di legare i benefici del Cas e dell’ospitalità nelle abitazioni temporanee (Sae) e nelle strutture ricettive alla presentazione delle domande di contributo per la riparazione degli immobili, e dunque all’effettiva ricostruzione e non alla durata dello stato di emergenza. In questo ambito sarà avviata anche una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini rispetto alle scadenze per la presentazione delle domande, la prima delle quali, per i danni lievi, sarà prorogata dal Commissario con un proprio provvedimento al 20 settembre a meno che non intervenga una proroga per via normativa, all’esame del governo.

Quanto all’autocertificazione richiesta ai cittadini sulla permanenza dei requisiti per mantenere i benefici assistenziali, si è chiarito il suo valore essenzialmente ricognitivo, il che esclude meccanismi di revoca automatica. Per quanto concerne lo smaltimento delle macerie, Legnini ha assicurato che nel giro di pochi giorni provvederà a concedere i fondi alla Regione Marche, traendoli dalle proprie risorse, per consentire l’immediata ripresa dell’attività sospesa per i mancati pagamenti. L’ordinanza che prevede il passaggio definitivo della competenza finanziaria e della programmazione contabile dal Dipartimento al Commissario sarà firmata entro un mese, al termine della ricognizione contabile in corso.