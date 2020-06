IL DATO DEL GORES - Oggi anche nessun contagio e i reparti di terapia intensiva si sono svuotati

Marche nel segno dello zero: zero nuovi contagi, zero morti, e finalmente anche zero persone ricoverate in terapia intensiva a causa del Covid. Un triplo zero che si è registrato per la prima volta dall’inizio della pandemia perché se già era successo nelle scorse settimane che vi fossero giornate senza nuovi morti e senza contagi, c’erano sempre persone ricoverate in condizioni gravi in terapia intensiva. Per quanto riguarda i morti, è l’undicesima volta che non si registrano nuovi decessi. In totale le vittime del Coronavirus sono state 992 nelle Marche dall’inizio della pandemia. Nel 94,9% dei casi si tratta di persone con patologie pregresse e l’età media è di 80,5 anni.