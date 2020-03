LE IPOTESI rivelate dal presidente Ceriscioli che questa mattina ha accompagnato l'ex capo della Protezione Civile in due stabilimenti portuali e al palazzetto della Montagnola, più funzionale per l'emergenza sanitaria. Il governatore: «Servono 12 milioni di euro. Faccio appello agli imprenditori marchigiani per la raccolta fondi»

Guido Bertolaso ad Ancona per plasmare la struttura destinata ai malati affetti da Coronavirus. Due le ipotesi in campo per allestire cento posti di terapia intensiva: una nave oppure il PalaIndoor, il palazzetto della Montagnola già utilizzato in precedenza per le emergenze cittadine. Per realizzare il progetto, qualunque sia la location scelta, serve un investimento da 12 milioni di euro. «Il tempo stringe, questa è una guerra nuova, diversa, difficile» ha detto l‘ex capo della Protezione Civile, atterrato con l’elicottero, nei pressi del molo Clementino, attorno alle 10. Ad attenderlo, tra gli altri, il governatore Ceriscioli, il dg degli Ospedali Riuniti Caporossi, il presidente dell’Authority Giampieri. Nello scalo, sono stati eseguiti due sopralluoghi. La prima visita è avvenuta all’ex Carbonile, un tempo deposito utilizzato dall’Enel e ora in gestione alla Frittelli Maritime di Alberto Rossi, armatore anconetano che ha guidato Bertolaso all’interno della struttura. Il secondo sopralluogo ha interessato l’ex Tubimar, stabilimento industriale collocato sempre in zona porto. Infine, la visita al PalaIndoor, palazzetto della Montagnola che si trova vicino all’Inrca. E’ stato usato per accogliere gli ‘sfollati’ durante il Bomba Day dello scorso gennaio ad Ancona e le persone rimaste con la casa inagibile durante il terremoto del 2016. Il briefing finale tra Bertolaso e Ceriscioli è avvenuto all’aeroporto di Falconara. E qui sono rimaste in piedi le ipotesi della nave Covid, che sarebbe messa a disposizione dall’armatore Rossi, e del PalaIndoor, struttura già pronta.

«Una nave – ha spiegato il governatore – con una capacità di carico per i camion da tradurre in uno spazio per la struttura sanitaria per le terapie intensive. Sarebbe una scelta interessante perchè oggi può servire alla Marche e domani altre parti d’italia che potrebbero avere bisogno in un secondo momento. L’altra idea è quella del PalaIndoor che è perfetto come dimensioni e sta vicino all’Inrca». Per il progetto, da cento posti letto di terapia intensiva, servono 12 milioni di euro. «I fondi – ha detto Ceriscioli – devono arrivare dalle donazioni private. L’appello va alle più importanti imprese marchigiane per la raccolta fondi». Affidarsi all’iter privato è una necessità logistica e dettata dai tempi stretti: coi fondi pubblici si dovrebbe ricorrere ad appalti, gare e a tutto il corso burocratico previsto per questi casi. Dovrebbe sorgere una fondazione, dunque, per raccogliere i soldi e fare da connettore tra le Regione e gli imprenditori. In questa maniera, l’obiettivo è creare una nuova terapia intensiva entro i prossimi 10 giorni. Al massimo entro 24 ore, invece, la scelta tra il traghetto e il palazzetto. Quest’ultimo, ad oggi, appare come il candidato ideale per la struttura interamente dedicata ai Covid. Bertolaso è stato accompagnato ad Ancona dal primario di Rianimazione dell’ospedale di Lodi: «Il tempo stringe – ha detto l’ex capo della Protezione Civile -. Questa è una guerra nuova, diversa, difficile. Chi è stato in prima linea fin dall’inizio oggi trasferisce le esperienze a chi iniziando ad affrontare il problema. Si chiama gioco di strada. Speriamo che tutti in Italia lo capiscono e che tutti lo facciano».

(foto di Giusy Marinelli)

(servizio aggiornato alle 13,30)