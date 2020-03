CORONAVIRUS - L'assessore Rita Soccio: «Un servizio di grande utilità»

Buone notizie per la cultura recanatese, in questi giorni di forzata clausura. La Biblioteca Comunale di Recanati “Bonacci-Brunamonti” ha registrato un aumento di richieste per il prestito digitale. Il servizio di Biblioteca digitale Mlol Marche, infatti, è disponibile nelle biblioteche marchigiane dal mese di giugno 2019 e può essere utilizzato da tutti gli utenti iscritti in una delle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Marche. «In questo periodo così complicato e difficile, anche la lettura può essere un valido aiuto per le famiglie e i cittadini recanatesi – afferma l’Assessore alle Culture Rita Soccio – La nostra Biblioteca Comunale, ha infatti attivato il giorno dopo la chiusura il servizio di prestito digitale. Il servizio diventa di grande utilità per i tanti utenti che ogni giorno frequentano la nostra Biblioteca e un prezioso aiuto per non perdere la curiosità e sperimentare nuove tipologie di lettura. Anche l’aspetto formativo ed educativo diventa fondamentale in questi giorni, soprattutto per i più piccoli che possono così passare un po’ di tempo leggendo magari insieme ad un genitore».

Attraverso il portale http://marche.medialibrary.it ogni utente iscritto in biblioteca potrà accedere a libri digitali, quotidiani, periodici, musica e tanto altro ancora attraverso il proprio smartphone, tablet o pc. Moltissimi sono i contenuti scelti ed acquistati dal Sistema Regionale per i propri utenti: migliaia di ebook dei maggiori editori italiani da prendere in prestito digitale, un’edicola con migliaia di quotidiani e riviste italiani ed internazionali, audiolibri e tanta musica. Inoltre, è consultabile una collezione “Open”, che comprende una grandissima collezione di oggetti digitali sempre accessibili: una selezione del meglio del patrimonio italiano ed internazionale di ebook, audiolibri, spartiti musicali, risorse audio, video, mappe e molto altro ancora. Accedere al servizio è molto semplice. Di solito accorre presentarsi in Biblioteca, ma in questi giorni basterà inviare un messaggio sulla pagina Facebook “Biblioteca Comunale Recanati” richiedendo l’attivazione del servizio; dopo la registrazione arriverà una mail con le credenziali d’accesso ed il gioco è fatto. Si potrà così accedere al servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7: basterà solo avere una connessione internet. Gli ebook di Mlol Marche possono essere letti su e-reader , computer, smartphone o tablet scaricando l’app Mlol Reader. Nella sezione “edicola” si trovano migliaia di quotidiani e periodici italiani e da tutto il mondo, consultabili ogni giorno in versione digitale, da sfogliare per intero, con testi e immagini, sul proprio dispositivo scaricando l’app PressReader. Inoltre si possono ascoltare migliaia di risorse audio e audiolibri in streaming.