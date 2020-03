IL BOLLETTINO del Gores - Sono 1.567 i contagiati nella regione, su un totale di 4.109 tamponi effettuati

Covid-19, il numero dei casi positivi nelle Marche è salito a 1.567, più 196 rispetto a ieri. Il totale dei tamponi eseguiti è di 4.109, sono ben 537 quelli analizzati, 202 in più rispetto a ieri. Questi i numeri comunicati dal Gores regionale nel bollettino delle 9, relativi ai risultati degli esami di laboratorio della Sod Virologia conclusi nella notte. Sono 14 le persone morte nella giornata di ieri, il totale è di 91 nella regione dall’inizio dell’epidemia di cui 74 del Pesarese, 10 dell’Anconetano, 3 nel Maceratese, 3 nel Fermano e una nell’Ascolano. Si tratta di 69 uomini e 22 donne, l’età media supera di poco gli 80 anni e tutti avevano patologie pregresse tranne nel caso di un 70enne di Porto Sant’Elpidio che era ricoverato in ospedale a Fermo. Una delle 14 persone morte ieri è un 80enne di Macerata (leggi qui la sua vicenda), ricoverato all’ospedale del capoluogo. Al momento non rientra nei dati forniti dal Gores una donna anziana che viveva a Pioraco, ricoverata a Macerata, che si è spenta ieri (leggi l’articolo).

(Servizio in aggiornamento)

Clicca per leggere il bollettino di oggi