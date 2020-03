CORONAVIRUS - Il governatore Luca Ceriscioli: «Sarà una settimana in trincea». I dati del Gores, non ci sono altri morti, primo malato in provincia di Ascoli

Sono diciassette i contagiati nella provincia di Macerata (ieri erano 11) mentre c’è il primo caso di Coronavirus ad Ascoli. Ad Ancona i contagiati sono cresciuti da 81 a 110 (31 in più rispetto a ieri) mentre a Pesaro i casi sono saliti a 342 (erano 296 ieri). Nel complesso sono sessantasei le persone ricoverate in terapia intensiva, 212 i ricoverati in ospedale mentre altre 183 persone sono in isolamento domiciliare. Le persone in isolamento domiciliare sono 1909 (ieri erano 1.744). Di questi 126 sono in provincia di Macerata, 1.007 nel Pesarese, 630 in provincia di Ancona, 110 nel Fermano, 36 ad Ascoli. Tra questi sono 264 le persone che presentano dei sintomi. Gli operatori della sanità in isolamento sono 299. Questi i dati forniti dal Gores, aggiornati alle 12 di oggi. Ieri i morti erano 18, non ci sono stati altri decessi. «Le curve epidemiologiche – dice il presidente Luca Ceriscioli – ci indicano la direzione dei prossimi giorni: stiamo andando verso il raddoppio dei casi. Sarà una settimana di trincea e noi continuiamo a lavorare perché la sanità sia pronta. Invito di nuovo tutti i cittadini a osservare strettamente le indicazioni per contenere il contagio. Ringrazio di cuore tutti gli operatori della sanità che in questi giorni stanno svolgendo un lavoro straordinario. E’ dura, ma tutti insieme ce la facciamo».

La situazione dei casi di contagio nel Maceratese Comune per Comune stando ai dati di ieri, come comunicato dall’assessore regionale Angelo Sciapichetti:

Apiro 1

Cingoli 3

Civitanova Marche 2

Macerata 1

Pioraco 1

Porto Recanati 2