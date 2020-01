MACERATA - Il candidato alle primarie affiancato dal consigliere regionale Sandro Bisonni: «Ho presentato una mozione, potrebbe essere discussa entro aprile»

di Alessandra Pierini

«Un capoluogo di provincia non può avere un ingresso in città bloccato da un passaggio a livello. Ci vuole coraggio, noi ci impegneremo a eliminarlo. Anche per ricollegare le frazioni». E’ l’obiettivo dichiarato da David Miliozzi, candidato alle primarie del centrosinistra col sostegno della lista Macerata Insieme e appoggiato anche dal consigliere regionale dei Verdi Sandro Bisonni, al suo fianco questa mattina. Ad agosto Regione e Rete Ferroviaria Italiana hanno approvato il programma di soppressione dei passaggi a livello esistenti nelle Marche. Ora si giocherà la partita delle priorità e dopo decenni che si parla di disagi legati a quello in via Roma, Miliozzi promette che riuscirà a portare a casa il risultato. Il luogo scelto per la conferenza che affronta la “a” del suo programma cioè ‘accessibilità (seguiranno “b” come benessere e “c” come crescita) è proprio a ridosso dei binari che attraversano via Roma.

«I lavori dureranno un anno e potranno anche portare disagi ma non si può più aspettare, è una enorme barriera architettonica e il nostro impegno è deciso» continua Miliozzi. Poi, sottolineando che si muove in bici elettrica, volge lo sguardo al futuro: «Eliminato il passaggio a livello, che non è un’alternativa alla Mattei-Pieve, si passerà a parlare di metropolitana di superficie per la quale già esistono quattro fermate (a Piediripa, stazione centrale,Fontescodella e Sforzacosta. Si aggiungerà da marzo la quinta in prossimità del polo Bertelli e per questa ringrazio l’Università, la Regione e le Ferrovie».

Dell’eliminazione del passaggio a livello si parlerà anche in Consiglio regionale, forse entro la fine della legislatura, con una mozione presentata da Sandro Bisonni: «Qualche anno fa la linea Albacina Civitanova era destinata alla chiusura, ora invece c’è la volontà delle ferrovie di investire con nuove fermate ed elettrificazione. Sono opere che richiedono tempo e Ferrovie ha chiesto di indicare le priorità. Noi indichiamo Macerata al primo posto, poi Civitanova, San Severino e Matelica». Poi Bisonni motiva la scelta di appoggiare Miliozzi alle primarie: «E’ una persona sensibile ai temi a noi cari e rappresenta la vera discontinuità». Il candidato ha ringraziato con un appello: «Svegliamoci tutti perché le scelte le fanno i cittadini consapevoli».

(foto Fabio Falcioni)