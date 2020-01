MACERATA - Il sindaco pubblica alcune anteprime del definitivo dopo una riunione informale di oggi, accompagnate dal leitmotiv #parlocoifatti: «Un cammino lungo, partito dal preliminare del Comune». Lo aveva già annunciato il presidente della Provincia Pettinari due settimane fa

di Federica Nardi

Romano Carancini torna su Facebook rilanciando l’hashtag #parlocoifatti, ormai un letimotiv dallo scorso novembre. Questa volta il sindaco di Macerata si intesta il merito del progetto della bretella Mattei-La Pieve, attesa da tanti anni in città e che ora sta giungendo a conclusione. Sicuramente entro marzo, come già annunciato due settimane fa da Antonio Pettinari (presidente della Provincia). Proprio Pettinari in merito alla querelle sul paventato trasferimento del Convitto aveva consigliato nei giorni scorsi al primo cittadino di «agire con gli atti, non con i social». Ma la campagna del sindaco a colpi di hashtag continua.

Poco fa Carancini ha pubblicato un post, nel quale riferisce che oggi c’è stato un incontro informale per visionare il progetto, che dovrebbe essere presentato entro marzo. «Arriveremo anche qui – scrive Carancini -. Oggi incontro informale con la Quadrilatero e i progettisti del collegamento via Mattei-superstrada Campogiano (uscita Corridonia). Progetto definitivo di fatto completato. Un ottimo lavoro con piccole modifiche da apportare. 45 milioni circa di investimento già approvati dal Cipe, di cui 3 milioni da parte del Comune di Macerata oltre ai 3 della Provincia e i 3 della Regione Marche. Un cammino lungo, partito dal preliminare del Comune di Macerata ed oggi approdato ad un ottimo elaborato progettuale. Abbiamo fiducia che entro marzo possa essere presentato. Trasformare la città e viverci meglio ha necessità di solide fondamenta. Le abbiamo quasi finite. Tutto torna. #parlocoifatti».