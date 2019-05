DIARIO ELETTORALE - Domani incontri pubblici a Recanati, Potenza Picena e Montecosaro. Il sottosegretario Guidesi (Lega) a Montelupone. L'ex segretario cittadino dei dem Enzo Catani: «Diversi iscritti e simpatizzanti non condividendo la nascita della lista "Democratici per Treia" di Medei ribadiscono il sostegno a Franco Capponi»

Confronti pubblici tra i candidati sindaco domani a Recanati, Potenza Picena e Montecosaro. Alle 18 nell’auditorium iGuzzini l’associazione Paesaggio dell’Eccellenza ha organizzato il dibattito tra i cinque candidati sindaci recanatese: Antonio Bravi, Graziano Bravi, Simone Simonacci, Massimiliano Grufi e Stefano Gurini. L’incontro ha l’obbiettivo di conoscere i candidati e comprendere le future politiche nell’ambito delle attività produttive.

Domani,alle 21.15, al teatro Moderno di Montecosaro Scalo, il blog Montecorriere organizza un confronto pubblico tra i due aspiranti alla carica di sindaco: Paola Pantanetti (Uniti per Montecosaro) e Reano Malaisi (Progetto Comune per Montecosaro). La serata inizierà con una breve presentazione dei candidati che esporranno anche i punti più salienti e significativi del proprio programma elettorale.

A Potenza Picena i tre “duellanti” Noemi Tartabini, Edoardo Marabini e Stefano Mezzasoma hanno deciso di organizzare, per domani sera alle 21,15 al Cine teatro Divina Provvidenza di Porto Potenza, un confronto pubblico aperto a tutta la cittadinanza che verrà moderato dal giornalista Nico Coppari. Si parlerà di edilizia scolastica, di territorio, ambiente e promozione turistica, di strategie di gestione delle risorse finanziarie pubbliche e di progetti molto sentiti come quello relativo all’ex plesso scolastico di piazza Douhet.

A Treia interviene l’ex segretario Pd Enzo Catani: «Vista l’ufficialità della presentazione della terza lista civica “Democratici per Treia ”, capeggiata da Massimo Medei, un folto gruppo di iscritti e simpatizzanti del Pd – tra i quali il sottoscritto – si è riunito per ribadire invece il proprio sostegno alla lista civica “Treia 2030”, con candidato sindaco Franco Capponi. Tale orientamento era già emerso chiaramente in un’assemblea generale degli iscritti, convocata e presieduta dal coordinatore provinciale Francesco Vitali, nella quale la maggioranza dei partecipanti si era pronunciata a favore del sostegno alla lista civica facente riferimento a Franco Capponi, e assolutamente contraria alla presentazione di una terza lista civica a guida Pd.

Tale pronunciamento è stato contestato e disatteso dal nuovo segretario Medei con la conseguenza della totale spaccatura interna al direttivo, seguita dalle dimissioni di diversi altri componenti.

La scelta odierna del gruppo di iscritti Pd di sostenere la lista “Treia 2030” viene con maggiore convinzione ribadita e rafforzata dopo avere effettuato un approfondito esame comparato della qualità della proposta amministrativa, della visione politica della suddetta lista civica nonché della qualità’ professionale e di rappresentanza territoriale dei candidati proposti dalla Lista Treia 2030 con Capponi Sindaco. In merito proprio ai programmi amministrativi delle tre liste civiche in competizione il gruppo di iscritti al Pd di Treia valuta pienamente condivisibile il vasto programma elettorale del candidato Capponi».

A Montelupone martedì 21 maggio, arrivano il Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento Guido Guidesi ed il senatore Paolo Arrigoni, Questore del Senato. L’incontro pubblico con la lista “Progetto Montelupone” e il candidato sindaco Pietro Quatrini si terrà al ristorante Moretti. L’economia al centro del tour elettorale tra le province di Ascoli e Macerata dei due esponenti della Lega che toccheranno, nell’ordine, Folignano, Montalto delle Marche, Montelupone ed Appignano.