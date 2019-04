COMUNALI A CINGOLI - Tre i candidati in corsa, centrodestra diviso dopo la separazione dal sindaco uscente

di Leonardo Giorgi

Sono tre i candidati sindaci in corsa per Cingoli. Nel Balcone delle Marche il centro destra si spacca in due, con Francesco Pacetti da una parte (candidato Lega-Fratelli d’Italia) e Michele Vittori dall’altra (candidato della lista dell’amministrazione uscente, guidata da Filippo Saltamartini). Il centro sinistra dirà la sua nella lista civica che vede come candidato sindaco Raffaele Consalvi, segretario della sezione cingolana del Partito democratico.

I candidati della lista Consalvi verranno presentati ufficialmente domani pomeriggio alle 18 nell’auditorium Santo Spirito di Cingoli. Attesa per i prossimi giorni anche l’inaugurazione della campagna elettorale per quanto riguarda la squadra al fianco del candidato Pacetti.

Intanto questa mattina, allo chalet Arena delle luci dei viali Valentini, è avvenuta la presentazione della squadra che accompagnerà la candidatura di Michele Vittori, assessore uscente dell’amministrazione Saltamartini. «Per me è una bella sfida e una grande emozione. Il nostro progetto è nato 10 anni fa con Filippo Saltamartini, che ha davvero pensato a un turn over della classe politica, puntando su giovani come me. Penso di aver maturato un’esperienza tale per meritarmi questa posizione e per essere soddisfatto di vivere in questo paese, che è il paese dove crescerò mia figlia. La lista è molto equilibrata sia in genere che in competenze». Nelle prossime settimane, fanno sapere Vittori e Saltamartini, verrà diffusa una pubblicazione con i risultati ottenuti nei due mandati del gruppo. «Ci siamo trovati nella crisi delle cave, le crisi delle case, ci siamo trovati ad avere solo 300mila euro l’anno per i lavori pubblici – ha sottolineato il sindaco uscente -. Avevamo più di un milione di euro di mutuo da pagare ogni anno, per via delle precedenti amministrazioni. Nonostante questo, grazie a contributi europei a fondo perduto, abbiamo realizzato 13 milioni di opere pubbliche. I nostri sfidanti alle elezioni sono quelli che hanno messo in ginocchio questo comune per i prossimi 20 anni. Abbiamo ancora 10 milioni di euro da pagare per colpa di queste persone che si sono messe insieme per mandarci a casa. E le persone che oggi ci sfidano hanno la faccia tosta di andare a parlare sapendo che hanno contratto mutui che hanno rovinato la città. Poi ci sono delle chicche, visto che io sono anche giornalista: prima delle elezioni pubblicherò alcune biografie sui personaggi degli altri schieramenti che si affacciano alla politica, perché è giusto capire chi si va a votare. Qualcuno verrà anche a casa vostra a chiedervi il voto. Voi dite sì a tutti, ma nell’urna siate implacabili».

Ecco le liste:

Lista Uniti per Cingoli con Raffaele Consalvi sindaco

Marco Bordi

Francesco Bravi

Alberto Calvelli

Gastone Corti

Floriana Crescimbeni

Antonia Gasparini

Giovanni Gallo

Ilde Maggiore

Alberto Mazzini

Roberta Palpacelli

Fabrizio Panzavuota

Ilenia Pelagagge

Sandro Simonetti

Laura Vitali Guardianelli

Pina Salomoni

Sergio Tantucci

Lista Centro destra per Cingoli con Francesco Pacetti sindaco

Davide Barigelli, 19 anni

Corrado Branchesi, 72 anni

Lucia Ciattaglia, 45 anni

Lorenzo Cignali, 39 anni

Albano Cocilova, 48 anni

Pasquale Di Maso, 44 anni

Andrea Giglietti, 49 anni

Enea Marchegiani, 51 anni

Maria Catia Marchegiani 56 anni

Lucia Rosetti, 25 anni

Gian Marco Paparelli, 34 anni

Maria Letizia Scalpelli, 56 anni

Anna Maria Tittarelli, 47 anni

Marisa Tobaldi, 55 anni

Mirko Tobaldi 42 anni

Domenico Tomassetti, 57 anni

Lista Centro destra civico con Michele Vittori sindaco

Sabina Barontini, 49 anni

Luca Ciattaglia, 33 anni

Martina Coppari, 42 anni

Beatrice Crescimbeni, 21 anni

Stefano Filonzi, 56 anni

Sabrina Francioni, 46 anni

Gilberto Giannobi, 63 anni

Pamela Gigli, 33 anni

Simone Giglietti, 48 anni

Luca Giovagnetti, 30 anni

Cristiana Nardi, 42 anni

Paola Paciarotti, 33 anni

Emiliano Prosperi, 28 anni

Filippo Saltamartini, 62 anni

Monaldo Vignati, 49 anni

Armano Vitali, 61 anni