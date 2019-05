DIARIO ELETTORALE - Il candidato di centrodestra a Recanati ha intercettato il ministro in visita nelle Marche. Uno degli sfidanti, Antonio Bravi, dà appuntamento il 18 maggio per un incontro-proiezione. A Montecassiano l'11 maggio presentazione della lista che sostiene la discesa in campo di Claudio Carbonari

RECANATI – La visita del ministro dell’Interno Matteo Salvini nelle Marche è stata occasione per diversi candidati di incontrare il leader del Carroccio. Così ha fatto anche Simone Simonacci, candidato sindaco del centrodestra a Recanati, che oggi rilancia i suoi intenti in vista delle votazioni del 26 maggio. Simonacci cita in particolare il provvedimento del ministro Marco Bussetti che stanzia fondi alle scuole per la videosorveglianza e l’adeguamento sismico: «i provvedimenti sposano in pieno le nostre proposte avanzate per le scuole recanatesi – spiega il candidato -. Questa grande sinergia fra ciò che Governo sta facendo e intende portare avanti e quanto io auspico per la mia Recanati non è passata inosservata al vice premier Matteo Salvini, in visita nelle Marche per le prossime elezioni. Impossibile non notare infatti il grande allineamento di intenti, utili a semplificare la realizzazione delle tante cose messe a programma, in primis il reperimento dei fondi utili». Simonacci ora «prosegue la sua campagna consapevole della fattibilità operativa delle sue proposte».

Sul fronte opposto Antonio Bravi, uno dei due candidati sindaco di centrosinistra, dà appuntamento il 18 maggio alle 17 nel Salone del popolo di Recanati per un incontro-proiezione. Dopo l’introduzione di Paola Nicolini e Paolo Coppari sarà proiettato il film “Sogni Comuni, viaggio nelle amministrazioni virtuose”. Presenti per il dibattito sia Antonio Bravi che Luca Fioretti, fondatore dell’Associazione dei Comuni virtuosi.

MONTECASSIANO – La lista “Centrodestra unito per Montecassiano” si presenta alla cittadinanza l’11 maggio alle 18, nella chiesa di San Marco, in piazza dell’Unità d’Italia. La lista è a sostegno del candidato sindaco Claudio Carbonari.