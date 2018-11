VISITA - La delegazione turca ha condiviso la tavola con il sindaco Pietro Cecoli, facendo molte domande sulla situazione post sisma

Quattro donne e un uomo direttamente da Istanbul per conoscere la realtà di Monte Cavallo. Ieri il piccolo comune montano, che il sisma non ha risparmiato, è stato visitato dalla delegazione turca. A spiegare la situazione che vive la comunità e la normativa del terremoto il sindaco Pietro Cecoli. La delegazione arrivava da Roma, dove aveva partecipato al convegno sui dissesti e cataclismi nel mondo. Anche il territorio di Istanbul, nel 1999, ha subito un terremoto che ha causato 20mila vittime. Dalla reciproca conoscenza è nato anche l’invito a visitare la turchia il prossimo marzo. «Bella esperienza – commenta Cecoli -, conoscere persone con usi e costumi diversi da noi. Ma alla fine si entra sempre in sintonia, basta volerlo».