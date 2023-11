di Luca Patrassi

Nominato questa sera, al termine di una apposita riunione di giunta convocata ad hoc con urgenza dal governatore Francesco Acquaroli, il nuovo direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata: come già anticipato si tratta di Marco Ricci, manager lombardo di 55 anni, fino a ieri direttore amministrativo dell’azienda sociosanitaria territoriale Rhodense (fatturato 2022 di 354 milioni, dipendenti 3544). Hanno dunque trovato conferma le indiscrezioni che volevano il governatore Acquaroli orientato a fare per Macerata una scelta esterna, esterna alle logiche di campanile, di partito e di associazioni varie.

Il curriculum della nuova guida della sanità maceratese che assumerà l’incarico dal 5 dicembre. Ricci ha una laurea in Giurisprudenza conseguita alla Statale di Milano, una serie di master universitari e di corsi di formazione manageriale per direttore di azienda sanitaria, misurazione e governo dei costi. Sul fronte del lavoro ha avuto esperienze di lavoro da dirigente in aziende pivate e pubbliche fino al ruolo di dirigente amministrativo della Asl di Milano dalla quale è in aspettativa avendo ricevuto prima l’incarico alla Ast Rhodense ed ora in quella di Macerata. Tra i numerosi e vari altri incarichi figurano anche quelli di componente del consiglio direttivo del Parco Nazionale dello Stelvio e del Coni regionale lombardo.

Chiusa la partita della direzione generale, si apre quella delle nomine dei vari dirigenti. Milco Coacci tornerà a fare il direttore amministrativo mentre resta vuota la casella del direttore sanitario che l’ex manager Daniela Corsi non aveva mai nominato. Vacante anche il direttore medico di presidio dopo la fuoriuscita, non fermata con una proroga di contratto dalla ex dirigenza Ast, del dottor Carlo Di Falco, approdato all’ospedale di Teramo. La riunione di giunta dunque si è chiusa senza alcuna incertezza sul nome di Ricci per Macerata, proposto dal governatore Franesco Acquaroli e dall’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.