di Monia Orazi

In arrivo i concorsi per quattro nuovi medici all’ospedale di Camerino, due per Medicina interna e due per Cardiologia dove opera attualmente solo il primario Josephine Staine. Nelle prossime settimane sarà fatto l’appalto per costruire la nuova casa della salute, nella zona est accanto all’ospedale dove lavoreranno i medici di famiglia.

Sono gli annunci fatti questa mattina a Camerino dall’assessore e vicepresidente regionale Filippo Saltamartini, intervenuto questa mattina all’ospedale in occasione della settimana mondiale contro l’antibiotico resistenza.

«È importante sensibilizzare soprattutto i più giovani sull’importanza di utilizzare in modo appropriato gli antibiotici – ha detto il primario di Medicina interna dell’ospedale di Camerino Anna Maria Schimizzi, evitando il fai da te, perché altrimenti si favorisce lo sviluppo di virus e batteri sempre più resistenti agli antibiotici stessi, riducendo così le possibilità terapeutiche e di cura. Per questo siamo partiti dalle scuole di Camerino con incontri nei licei, iniziando dai più giovani a sviluppare la consapevolezza di questo tema». La settimana di sensibilizzazione all’antibiotico resistenza, che ha coinvolto l’ospedale di Camerino, l’Università di Camerino con il patrocinio della Regione, del Comune, della Croce rossa, Fadoi con una serie di eventi per sensibilizzare le varie fasce d’età, favorendo un utilizzo consapevole di questa categoria di farmaci. La conseguenza più grave dell’uso indiscriminato degli antibiotici riguarda lo sviluppo dei batteri super resistenti. Domani il rettorato Unicam si tingerà di blu, a significare la partecipazione dell’università alla campagna Oms contro l’antibiotico resistenza.

Nella sala convegni di Camerino si sono riuniti tutti i primari dell’ospedale, il dirigente delle professioni sanitarie, il dirigente del direttore del distretto, docenti Unicam, medici provenienti da Macerata e da Ancona, proprio per fare il punto su come sono applicati i protocolli di cura nei vari reparti. Ad aprire l’incontro il prorettore Unicam Emanuele Tondi: «Si tratta di una tematica importante a cui Unicam partecipa collaborando con le altre istituzioni, per sensibilizzare su questo tema anche con progetti di ricerca ad hoc sul mondo animale. La collaborazione con l’ospedale rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio». Il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli: «Ringrazio tutto il personale medico e sanitario che opera all’ospedale di Camerino, Anna Maria Schimizzi e gli altri hanno aperto le porte dell’ospedale alla città, con incontri nelle scuole, tra i cittadini su importanti temi di prevenzione come questo, segno che l’ospedale è tutt’uno con la comunità. Ringrazio l’assessore Saltamartini per la sua presenza e l’attenzione, dobbiamo renderci conto che ci sono problematiche comuni a livello nazionale, la carenza di medici è oggettiva, ma quando pensiamo a Camerino dobbiamo pensare ad un’eccellenza nel settore ospedaliero ed essere nei primi testimonial».

È toccato all’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini trarre le conclusioni della ricca mattinata: «Sono qua per testimoniare la forte volontà politica della giunta regionale di potenziare la sanità territoriale e di far funzionare al meglio l’ospedale di Camerino. Faremo sempre tutto il necessario per fare in modo che il servizio funzioni, non c’è alcuna volontà di smantellare la struttura ospedaliera. Esprimo la piena volontà politica della Regione su questo. Abbiamo anche approvato su proposta del consigliere regionale Gianluca Pasqui, la legge che consente ai medici che decidono di lavorare qui di avere oltre il trattamento economico ordinario incentivi per due anni».

Saltamartini ha anche annunciato una serie di concorsi e per rimpinguare le fila del personale medico di Camerino: «Stiamo per bandire due concorsi per quattro posti da medico, due per la medicina interna e due per la cardiologia. Stiamo anche cercando di concludere un accordo con l’università di Bari, perché forse c’è uno specializzando che potrebbe venire qua a Camerino anche se in questo caso c’è una certa resistenza. Ci sono altri bandi da realizzare, il nuovo direttore generale dell’Ast di Macerata arriverà il 5 dicembre dovrà scrivere l’atto aziendale che allocherà le risorse mediche, infermieristiche e tecnologiche che arriveranno a Camerino quindi lancio un appello ai primari a partecipare, segnalando anche eventuali lacune del piano socio sanitario. Inoltre bandiremo a dicembre l’appalto per realizzare la casa della salute, qui nei pressi dell’ospedale, una struttura importantissima per cui stiamo cercando di chiudere l’accordo con i medici di medicina generale. Servirà a togliere la pressione dal pronto soccorso, vi lavoreranno medici di base, specialisti infermieri di comunità. Speriamo di dare annuncio ufficiale per Natale».