Da questo giovedì e con cadenza settimanale, all’ospedale Francesco Foltrani di Cingoli si svolgerà un ambulatorio dedicato alla gravidanza dove sarà possibile prenotare (tramite Cup regionale) visite ed ecografie ostetriche rispettando le tempistiche per le gestanti.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla disponibilità dei medici ginecologi ed ostetrici dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi, che hanno organizzato un punto di accesso più diretto del reparto di Ostetricia, un ambulatorio settimanale che, tramite gli specialisti, vuole dedicare alle gestanti del territorio e non solo la propria disponibilità nel dare un’efficace risposta alle necessità diagnostiche delle donne in gravidanza. «Grazie alla pronta risposta dei medici del reparto di Ostetricia di Jesi ed alla collaborazione di tutti i responsabili del consultorio – afferma il direttore dell’Ast di Ancona Giovanni Stroppa – è stato possibile creare questo ambulatorio nato con l’obiettivo di abbattere i tempi di attesa per gli esami specialistici ostetrici che necessitano di priorità brevi, garantendo così una prima efficace risposta direttamente nel territorio».