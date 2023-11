Aperte le iscrizioni per il convegno organizzato dal Gruppo medico Fisiomed dal titolo “La Patologia Reumatologica, la chirurgia ortopedica e la riabilitazione”. L’appuntamento è per sabato 25 novembre, sarà il primo incontro organizzato nella nuova sala convegni realizzata appositamente nella sede fresca di inaugurazione in via Giovanni XXIII a Sforzacosta.

Alle 9 avverrà la registrazione dei partecipazioni, seguirà il saluto dell’amministratore Enrico Falistocco e una introduzione ad opera del direttore sanitario Gianfranco Bonfili (fungerà anche da moderatore). Quindi la via formale ai lavori che vedranno gli interventi di illustri relatori. Alle 10 interverrà il professor Walter Grassi, specialista che è appena entrato nella grande famiglia Fisiomed con la relazione “Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie reumatologiche. Alle 10.30 il dottor Luigi Nardi aprirà con La terapia del dolore in reumatologia, seguirà l’osteopata Pietro Trobbiani con Il ruolo dell’osteopatia nella gestione delle malattie reumatoidi. Dopo una sosta di circa un’ora per discussione e pausa caffè, alle 12 si riprenderà con il dottor Francesco Salerni che parlerà de “Le ultime frontiere della chirurgia del ginocchio”. Poi la fisioterapista Martina Sabbatini illustrerà il “Trattamento fisioterapico in contesto multidisciplinare nel paziente fibromialgico” e quindi la dottoressa Edy Virgili chiuderà la mattina con “Alimentazione ed integrazione nella fibromialgia”. Il convegno è gratuito e per poter partecipare occorrerà iscriversi cliccando questo link. È destinato a medici chirurghi, biologi, fisioterapisti, infermieri, farmacisti, Nutrizionisti, tsrm ed erogherà 5 crediti Ecm. Per ulteriori info potete contattare il numero 3289541763.

La Patologia Reumatologica, la chirurgia ortopedica e la riabilitazione – Il programma

(Articolo promoredazionale)