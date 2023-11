«A tutti questi “angeli”, che hanno il volto dei medici, degli infermieri e del personale di supporto del reparto Ematologia dell’ospedale di Civitanova Marche voglio indirizzare pubblicamente il mio più sentito ringraziamento perché con il loro lavoro e le loro doti umane mi hanno ridato la gioia e la speranza di vita». Così Beata Prejs, una cittadina straniera che si trovata a dover ricorrere elle cure dell’ospedale, vuole ringraziare pubblicamente quanti l’hanno assistita.

«A volte il mondo sembra crollarci addosso – dice – e ciò può accadere con tale violenza che sembra annientarci. Per me è stato quando mi hanno diagnosticato una grave malattia ematologica che mi ha costretto al ricovero ospedaliero e a lunghe e debilitanti cure. Fortunatamente per me, in questo penoso percorso, ho incontrato persone che mi hanno saputo curare con eccellente professionalità e che mi hanno confortato e sostenuto nei momenti difficili con una umanità fuori dal comune».