«Oggi, a cinque anni dalla diagnosi di tumore, l’82% dei bambini e l’86% degli adolescenti sono in vita e tre bambini su quattro guariscono completamente, mentre settant’anni fa la mortalità era del 100%». È il dato del progresso nella cura delle malattie oncologiche pediatriche emerso durante la conferenza organizzata dal Lions Club Macerata Host con il patrocinio del Comune di Macerata.

Alla presenza della vicesindaca Francesca D’Alessandro, della consigliera regionale Anna Menghi, e del consigliere dell’Ordine dei medici della provincia di Macerata Gian Luigi Innocenti, il folto pubblico intervenuto ha potuto ascoltare realtà e prospettive dell’oncologia pediatrica dalle dottoresse Martina Fornaro, direttrice Pediatria dell’ospedale di Macerata, Paola Coccia, direttrice Oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, ed Enrica Fabbrizi, responsabile Pediatria dell’ospedale di Civitanova Marche.

«È imprescindibile investire nella ricerca per ottenere risultati sempre più efficaci – dicono gli organizzatori del convegno – e, anche se il cardine delle terapie è ancora rappresentato dalla radioterapia e dalle chemioterapie, la novità è costituita dai farmaci target, “intelligenti”, perché consentono trattamenti sempre più personalizzati, una maggiore efficacia della terapia e un minor impatto in termini di tossicità. Inoltre, l’immunoterapia cellulare aumenta le prospettive di guarigione dei giovanissimi pazienti. L’approccio integrato alla cura, infine, significa tenere in considerazione che nel percorso di guarigione incidono anche la cura dell’ambiente e il sostegno globale ai bambini e alle loro famiglie, in momenti di grande fragilità».

Alla tavola rotonda seguita alle relazioni hanno portato il proprio contributo la dottoressa Giovanna Irene Battistoni, dirigente della clinica ostetrica e ginecologica del Salesi di Ancona, Luisiana Perini della onlus Progetto G.a.i.a. di Civitanova Marche, e Beatrice Venanzetti, caposala del reparto di oncologia dell’ospedale di Macerata e vicepresidente dell’associazione OrchiDee di Corridonia.

«La lotta al cancro infantile e il sostegno all’oncologia pediatrica sono azioni che vedono il Lions International impegnato a livello mondiale attraverso una rete di quasi un milione e mezzo di soci nel mondo», spiega Massimo Serra presidente del Lions Club Macerata Host, che aggiunge: «Ringrazio tutti i soci del Club che si sono impegnati per la splendida riuscita di questa iniziativa. Servire è il nostro principio ispiratore, per questo siamo al fianco di cittadini, enti e associazioni con obiettivi molto concreti: la salute pubblica, la sensibilizzazione alla prevenzione, la raccolta di fondi per la ricerca e l’acquisto di strumenti utili alla diagnostica».