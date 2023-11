Iniziati al pronto soccorso di Civitanova i lavori per «emergenza Covid». A renderlo noto è l’Ast. «Avvisiamo i cittadini che dal 6 novembre – spiega l’Azienda sanitaria territoriale – sono iniziati i lavori di adeguamento in quattro locali del pronto soccorso per la riqualificazione dell’impianto di ventilazione, in modo da renderlo idoneo all’isolamento di malattie infettive e diffusive. Sono stati organizzati percorsi e spazi per garantire l’attività di emergenza, e gli operatori sanitari cercheranno di limitare al massimo i disagi per l’utenza».

I lavori vengono realizzati «in attuazione a quanto disposto dal decreto legge 34/20 e dalla Regione – continua l’Ast – nel Piano di potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid -19, la durata tecnica prevista è di 90 giorni».

La determina di autorizzazione per l’appalto dei lavori era stata firmata proprio nel giorno, il 5 magggio, in cui l’Organizzazione mondiale della sanità aveva dichiarato finita l’emergenza Covid. Si tratta di un appalto da 366mila euro. Un’operazione nata con la delibera assunta nel giugno del 2020 dall’allora giunta regionale a guida Ceriscioli, poi portata avanti con varie determine. E così lunedì a tre anni e mezzo di distanza sono iniziati i lavori.