«Per la prima volta dalla sua nascita, avvenuta circa 45 anni, fa Tolentino è fuori dalla governance del Cosmari. Il centrodestra maceratese ha isolato totalmente la nostra città». Il Pd di Tolentino mastica amaro e punta il dito sulla scelta della figura di Massimo Rogante che, con la uscita di scena di Giuseppe Pezzanesi, lascia per la prima volta la città, sede del quartier generale del consorzio, senza voce all’interno del consiglio d’amministrazione.

«L’assemblea dei sindaci alcuni giorni fa ha nominato il nuovo presidente ed integrato il cda – sottolineano il segretario dem Matteo Pascucci e il consigliere comunale Luca Cesini – dopo un lungo periodo dovuto all’attesa del pronunciamento del Tar che ha confermato l’incompatibilità di Pezzanesi e dopo la decisione di non presentare ricorso al Consiglio di Stato contro la citata sentenza, si è proceduto alla nomina del membro del consiglio di amministrazione mancante e del nuovo presidente. Tra ritardi nell’inizio dell’assemblea e sospensioni richieste dai sindaci dei comuni di centrodestra, che a porte chiuse e alla presenza del segretario provinciale della Lega, hanno deciso autonomamente il nominativo da indicare alla presidenza. La proposta sostenuta da Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova Marche, ha registrato l’astensione dei sindaci dei comuni di centrosinistra che hanno contestato il metodo seguito. Per la prima volta nella sua storia Tolentino non ha un rappresentante nel governo del Cosmari, mai era accaduto. Da oggi lo smaltimento dei rifiuti, i costi del servizio, le scelte gestionali e strategiche, l’aumento delle bollette, saranno prese da sindaci ed amministratori di altri comuni. Noi saremo semplici spettatori di ciò che accade nel nostro territorio comunale. Questa è l’ennesima dimostrazione dell’isolamento praticato dallo schieramento di centrodestra nei confronti del nostro Comune e della sua giunta».