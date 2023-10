di Luca Patrassi

Cosmari, le sorprese non finiscono mai. C’è il nuovo direttore tecnico del Cosmari, è il maceratese Elia Leonori, noto anche come dirigente di una società del settore di Pollenza. Domani invece è in programma l’assemblea dei soci del Cosmari convocata dal presidente facente funzioni Giuseppe Giampaoli. All’ordine del giorno la sentenza del Tar del Lazio su ricorso proposto da Cosmari srl per l’annullamento della delibera Anac avente ad oggetto l’inconferibilità dell’incarico di presidente del Consiglio di amministrazione del Cosmari e l’eventuale appello al Consiglio di Stato, poi l’eventuale determinazione in ordine alla nomina del nuovo membro del Consiglio di amministrazione in sostituzione dell’ex sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi ed infine eventuale nomina del presidente del Cosmari. Tre i punti, accordo soltanto per uno: il Cosmari non farà ricorso in appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha estromesso l’ex sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi dalla presidenza. Sugli altri due punti il buio è fitto anche sulla procedura. Alcuni sindaci vorrebbero procedere alla nomina del solo consigliere mancante, altri vorrebbero rinnovare l’intero Consiglio.

Quanto al candidato presidente in casa Lega circolano i nomi degli ex parlamentari maceratesi Giuliano Pazzaglini e Tullio Patassini e di un leghista di un paese dell’Anconetano. La scelta anconetana non stupisce: se la deputata maceratese della Lega è l’ascolana Giorgia Latini non si vede perché il presidente del Cosmari non possa essere un anconetano. Lega a parte, ci sono diversi i sindaci che sostengono la nomina, anche formale, a presidente di Giuseppe Giampaoli che però sembra abbia ritirato la propria disponibilità. Chissà che Civitanova non rivendichi la guida del Consorzio.

La questione del direttore tecnico: il contratto della durata di un anno per un costo di circa 12mila euro al netto degli oneri è stato firmato venerdì scorso. Peraltro nello stesso giorno è circolata anche una delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali nella quale si legge che «le funzioni del responsabile tecnico che non ha superato l’esame per la conferma dell’idoneità entro il 16 ottobre 2023 sono esercitate per un massimo di 180 giorni dal legale rappresentante dell’impresa».