Cosmari, il nuovo presidente è il civitanovese Massimo Rogante. Nessun appello contro la sentenza del Tar su Giuseppe Pezzanesi.

E’ quanto approvato oggi dall’assemblea dei soci della società che si occupa di smaltimento rifiuti in provincia. Erano presenti sindaci o loro delegati per una quota di poco al di sotto del 90% delle quote. All’ordine del giorno erano iscritti tre argomenti. Il primo riguardava appunto la sentenza del Tar Lazio sul ricorso proposto da Cosmari per l’annullamento della delibera Anac sull’inconferibilità della presidenza all’ex sindaco di Tolentino. L’assemblea ha deciso di non presentare appello al Consiglio di Stato. Il secondo punto all’ordine del giorno riguardava quindi l’ingresso di un nuovo componente del cda dopo l’uscita di scena di Pezzanesi. Il sindaco di Macerata e presidente della Provincia Sandro Parcaroli ha chiesto la sospensione dei lavori per discutere con i colleghi e illustrare la scelta. Si sono espressi in maniera contraria il sindaco di Monte San Giusto Andrea Gentili e il sindaco di Treia Franco Capponi che hanno fatto appello alla responsabilità di tutti. Alla fine la maggioranza dei sindaci ha votato a favore e quindi la seduta è stata sospesa per alcuni minuti. I lavori sono ripresi con la proposta del primo cittadino di Civitanova Fabrizio Ciarapica che ha ripercorso le ultime vicende che hanno interessato i sindaci su più fronti in questo ultimo periodo e ha anche ringraziato tutti i componenti del Consiglio di amministrazione «che malgrado tutte le difficoltà hanno svolto un lavoro encomiabile», ha prospettato di mantenere in carica l’attuale cda «che potrà proseguire nel raggiungimento degli obiettivi del mandato affidatogli dall’assemblea» e quindi ha fatto il nome di Massimo Rogante, ingegnere civitanovese esperto di tecnologia nucleare.

Ciarapica ha chiesto ai colleghi di potersi uniformare sulla scelta. Capponi ha detto che la proposta poteva essere accolta, auspicando che la gestione del Cosmari resti unitaria e in capo ai sindaci, lasciando la politica fuori da una organizzazione che ha bisogno di essere governata in maniera efficiente. Anche Capponi ha ringraziato l’attuale cda per come ha operato. La sindaca di Montefano Angela Barbieri, il sindaco di Monte San Giusto Andrea Gentili e il sindaco di Montelupone Rolando Pecora hanno espresso qualche perplessità per una proposta che non è stata condivisa con tutti i primi cittadini, pur non esprimendosi sulla figura indicata, hanno preannunciato la loro astensione per il merito. Alla fine la maggioranza assoluta ha dato il via libera a Massimo Rogante. Si sono astenuti Apiro, Caldarola, Colmurano, Loreto, Loro Piceno, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Pollenza, Porto Recanati, Recanati, San Ginesio, Treia, Urbisaglia.

Infine il terzo punto iscritto all’ordine del giorno contemplava la nomina del presidente del cda del Cosmari e come prima la maggioranza ha scelto Rogante. Con l’astensione dei 16 Comuni che già si erano astenuti sulla precedente votazione. A questo punto il cda del Cosmari risulta composto da Massimo Rogante (presidente), Giuseppe Giampaoli (vicepresidente), Elena Maria Sacchi, Manuele Pierantoni e Silvia Sbriccoli.