Nazareth Marzoni è la prima classificata alla tappa di Miss Universo Marche. La 19enne italocubana, residente a Fermo, studentessa di design a Roma, e modella con il sogno di proseguire la carriera nello spettacolo è arrivata davanti alla 22enne Micol Bidolli di Esanatoglia, barista con una grande passione per il mondo della bellezza. Il titolo di Next Candidate è andato invece alla studentessa 17enne Victoria Cannella, bolognese residente ad Ancona.

L’evento si è svolto ieri sera allo stadio comunale di San Severino, all’interno dell’Onmood Sound Festival. Presente alla serata anche la sindaca di San Severino, Rosa Piermattei, che ha espresso grande soddisfazione per l’evento.

Le iscrizioni per il tour regionale restano aperte per tutte le ragazze che desiderano inseguire il sogno delle finali nazionali di Miss Universo Italy. La prossima tappa è un ritorno ad Ancona: a Marina Dorica il prossimo 31 luglio torneranno a sfilare le Miss.