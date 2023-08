Metti, una sera a cena con 12 sindaci. Sei primi cittadini del Maceratese e sei del Fermano si sono ritrovati ieri sera in una delle serate clou della movida civitanovese, il Mercoledì del Cala Maretto, sul lungomare sud di Civitanova.

Padrone di casa e promotore dell’iniziativa è stato il sindaco Fabrizio Ciarapica. Con lui a tavola i presidenti della Provincia di Macerata e della Provincia di Fermo, Sandro Parcaroli e Michele Ortenzi, che sono anche sindaci di Macerata e Montegiorgio e altri nove primi cittadini: Paolo Calcinaro (Fermo), Michele Vittori (Cingoli), Robertino Paoloni (Loro Piceno), Andrea Staffolani (Morrovalle), Endrio Ubaldi (Montegranaro), Valerio Vesprini (Porto San Giorgio), Massimiliano Ciarpella (Porto Sant’Elpidio), Luca Piergentili (Sarnano) e Alessio Pignotti (Sant’Elpidio a Mare).

Dodici sindaci, civici e soprattutto di centrodestra, con un unico denominatore comune: hanno il Pd all’opposizione. Temi politici sul tavolo? «Impossibile, la musica era troppo alta – assicura Ciarapica – Ho organizzato questa cena per riunire un gruppo di amici. Ci vediamo in tante occasioni isituzionali e questa volta abbiamo solo pensato di passare una serata in spensieratezza e libertà».

Michele Ortenzi, presidente della Provincia di Fermo, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook che inizia con la parola “gemellaggio” tra “Fm” e “Mc” e che si chiude con l’hastag #insiemepercrescere.

(m. z.)