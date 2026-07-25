Nuovo appuntamento di Fuori dal Guscio – Traiettorie musicali e di gusto. Martedì 28 luglio, alle 21, l’Otto Seaside di Civitanova ospita Dreaming, progetto del bassista Matteo Grandoni, per la rassegna firmata Mescola che prosegue il suo itinerario tra jazz, contaminazioni e cucina, con il format che abbina concerto dal vivo e cena a quattro mani sul lungomare civitanovese.

Dreaming è un racconto musicale che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici. Accanto a Grandoni, sul palco ci saranno Gianluca Amabili alla chitarra, Davide Di Giuseppe alla batteria e Mattia Parissi al pianoforte. Il progetto nasce dall’ispirazione di grandi maestri della fusion come Yellowjackets e Pat Metheny, rielaborati attraverso una sensibilità moderna e personale. I brani esplorano atmosfere sognanti, groove energici e interplay ricercato, mantenendo sempre un’identità forte e immediata.

Tra composizioni originali e riletture, Dreaming diventa un ponte tra tradizione e contemporaneità: un viaggio fusion fresco e vitale, costruito da giovani musicisti che trasformano i propri riferimenti in un linguaggio autonomo, aperto e comunicativo. Il prossimo appuntamento di Fuori dal Guscio sarà martedì 4 agosto con H3R, trio internazionale con Francesca Remigi, Charlotte Lang e Ciara Moser.

Giovedì 30 luglio l’Otto Seaside ospita Mecò e il Clan, appuntamento dal carattere rock’n’roll per continuare la settimana con energia e spirito live e si chiude la domenica con Sunset Ritual, un rituale di luce e gusto pensato per accompagnare il tramonto sul mare: atmosfera curata, profumi d’estate e il dj set di Francesco Campetella in dialogo, ogni settimana, con uno strumento live diverso.

Info e prenotazioni: 376.2539353 e 388.7722163.