di Laura Boccanera

Inquinamento da mercurio nell’area fluviale del Chienti e nella spiaggia della zona sud, area Tiro a volo, la minoranza di Civitanova ha presentato un esposto ai carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) per chiedere che vengano accertati i fatti su ritardi nella segnalazione e sulla mancata chiusura permanente dell’area interessata dall’inquinamento. «Una vicenda che deve uscire dall’ambito politico e interessare tutte le autorità competenti».

Firmato dai consiglieri di centrosinistra (ad eccezione di Piero Gismondi) e anche da alcune figure politiche della città come Tommaso Corvatta e Giulio Silenzi e da Legambiente Marche, l’esposto è stato inviato anche all’Ast e alla Regione, ma è soprattutto verso i carabinieri del Noe che è indirizzato affinché possano fare luce e chiarezza su una vicenda che secondo l’opposizione «non ha avuto risposte dalla politica in consiglio comunale».

Nell’esposto i firmatari chiedono che la Procura possa fare luce sui provvedimenti presi dall’amministrazione a seguito della relazione firmata dal geologo Taddei e sulle ordinanze del 2021 e del 2023, in particolare sul ritardo accumulato fra la conoscenza della notizia di pericolosità del sito e l’emanazione di provvedimenti. «L’ordinanza arriva a due mesi di ritardo rispetto alla relazione Taddei – dice il consigliere Francesco Micucci del Pd- è una vicenda complessa e i carabinieri ci hanno detto che rispetto alla nostra denuncia chi di competenza stava approfondendo la vicenda».

«Abbiamo tentato ripetutamente di trattare questo tema in consiglio comunale – ha aggiunto Mirella Paglialunga – ma le risposte del sindaco non sono state esaustive. Anzi si è tentato di minimizzare e sminuire la pericolosità del mercurio e del rischio di inalazione delle sostanze volatili quando già nella relazione dell’Arpam si parla proprio di questo rischio. La questione che intendiamo sottoporre verte su due aspetti: il ritardo nei provvedimenti e il fatto che si è cercato di tramutare una conferenza dei servizi in un tavolo tecnico, come se il problema non fosse cosa c’era scritto nella relazione, ma la relazione stessa. E la cosa che incute ancora più preoccupazione è il tentativo su proposta di Ciarapica di derubricare la questione modificando l’area da zona parco a zona industriale così da abbassare i parametri di tollerabilità per l’area». Anche secondo il consigliere Roberto Mancini di Dipende da noi, l’esposto rappresenta «un atto di responsabilità e non un atto strumentale dell’opposizione per mettere in difficoltà la maggioranza. E’ una questione che non va lasciata sul tavolo della politica ma deve interessare tutti gli organi preposti. Occorre avere la percezione della gravità del problema e intraprendere una soluzione che sia scientifica, un intervento rapido fino alla bonifica». La consigliera Letizia Murri ha ricordato le tempistiche sulle quali è stato costruito l’esposto: «non c’è infatti solo l’ordinanza del 2023 – aggiunge – ma anche quella del giugno 2021 che arriva a distanza di otto mesi da una determina che diceva di intervenire sempre sulla base di una prima relazione del geologo». Infine l’ex sindaco Tommaso Corvatta che lamenta sull’argomento una «perversa mancanza di sensibilità».