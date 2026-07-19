Rischia di annegare nel lago,
salvato da un passante in pedalò

FIASTRA - È successo intorno alle 15,30. A rischiare la vita un 28enne di origine egiziana, trasportato poi sulla riva dal bagnino. Intervenuta l'eliambulanza

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eliambulanza ambulanza

 

Momenti di paura oggi al lago di Fiastra, dove un uomo di 28 anni, di origine egiziana, ha rischiato di annegare mentre si trovava in acqua. Determinante è stata la prontezza di un passante che, accortosi delle difficoltà del giovane, si è lanciato in suo soccorso raggiungendolo con un pedalò.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 15,30. Il 28enne ha iniziato ad annaspare mentre faceva il bagno, non riuscendo a restare a galla e ingoiando acqua. Notata la situazione, un passante a bordo di un pedalò è riuscito a raggiungere il ragazzo e salvarlo. Immediato l’intervento del bagnino, che ha utilizzato il gommone di salvataggio per portare il 28enne a riva. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118, insieme all’ambulanza e all’eliambulanza Icaro. Stabilizzate le sue condizioni sul lungolago, l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Macerata, dove è stato ricoverato. Il 28enne non dovrebbe essere in pericolo di vita.

(Leo. Gi.)


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