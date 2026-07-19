Animatori, operai tuttofare e tecnici di cantiere. Queste alcune delle offerte di lavoro della settimana ai Centri per l’impiego di Macerata e Tolentino.

Partendo dalle proposte di Macerata, un’azienda settore turismo di Porto Recanati cerca operaio tuttofare con esperienza in pulizia e manutenzione ordinaria del verde. Si richiede disponibilità a trasferte infrasettimanali a Roma, ovviamente con auto o furgone aziendale e tutto spesato. Richieste patente B ed auto propria. Ccnl turismo e alberghi, lordo mensile 1412,60 per 14 mensilità. Tempo pieno 40 ore su 6 giorni, sabato e domenica lavorativi. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 169656/2

Azienda di commercio materiale edile e ferramenta di Macerata ricerca operaio addetto alla manutenzioni e riparazioni di piccoli utensili elettrici e a scoppio da inserire con borsa lavoro. Requisiti: diploma istituto tecnico meccanico/elettromeccanico, residenza Regione Marche, disoccupati da almeno 6 mesi, patto di servizio sottoscritto con un centro impiego regionale, non essere percettori di trattamenti di sostegno al reddito (Naspi o Dis.Coll) né averne fatto domanda, non aver svolto borse lavoro/ricerca o tirocini finanziati con risorse Pr Marche Fse+ 2021/2027 negli ultimi 24 mesi. Per informazioni sul bando clicca qui. Durata borsa, 8 mesi, 800 euro al mese. Se interessati e con tutti i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 5515/7

Azienda edile ricerca un manovale edile per cantieri del maceratese. La figura ricercata supporterà la squadra nelle attività quotidiane di costruzione e ristrutturazione, occupandosi sia di lavori di manovalanza che di finiture. Si richiede esperienza di almeno 12 mesi nel ruolo. Si offre un tempo determinato con possibilità di proroga a tempo indeterminato. Ccnl edilizia artigianato, Ral 22.000,00/25.000,00. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 204391/1

Cooperativa sociale di servizi alla persona cerca animatore per anziani, preferibilmente con esperienza, per mansioni di animazione e compagnia a beneficio di persone anziane. Si offre tempo determinato trasformabile part time 16 ore a settimana; Ccnl cooperative sociali, retribuzione lorda mensile full time di 1.545,21 euro da riparametrare sul part time. Richiesti patente B e auto propria, domicilio Macerata, Corridonia, Tolentino e strette vicinanze. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 55301/11

Azienda artigiana di Macerata cerca operai addetti alla fabbricazione di prodotti in carta e cartone: addetti all’assemblaggio, alle macchine confezionatrici, addetti alla manovia, controllori di produzione. Tempo pieno e determinato rinnovabile. Ccnl editoria e grafica artigianato, inquadramento al V livello, 1600 euro lorde mensili. Si chiede patente B ed auto propria, buon italiano. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 42337/6

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono presentarsi di persona dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 in viale della Repubblica n. 10 oppure inviare il curriculum vitae all’e-mail: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it (inserire codice offerta e autorizzazione al trattamento dati). Per approfondimenti telefonare al: 0733.954225-09 (dal lunedì al venerdì dalle 12,30 alle 13,30. Il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17).

Supermercato cerca un commesso di banco gastronomia anche prima esperienza. Orario di lavoro: part time (24/30 ore settimanali). Richiesta la disponibilità ad effettuare turnazioni nei fine settimana. Inquadramento: 5 livello Ccnl commercio e terziario. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 395251

Impresa di costruzioni cerca un tecnico di cantiere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di geometra, laurea in ingegneria edile, laurea in architettura. Orario di lavoro: tempo pieno. Inquadramento: liv. 4/5 (sulla base del grado di esperienza maturata nel ruolo) Ccnl edilizia. Sede di lavoro: Camerino e presso cantieri vari. Rif.: 168784

Azienda produzione infissi cerca un apprendista addetto al montaggio e ai lavori in officina. L’azienda valuta anche candidati esperti nel ruolo/settore. Orario di lavoro: 8,30/12,30 e 14/18. Inquadramento: liv. 5 Ccnl metalmeccanica artigiano. Sede di lavoro: Fabriano. Rif.: 143696

Ristorante cerca un cuoco. L’azienda valuta anche un aiuto cuoco esperto nel ruolo. Orario di lavoro: tempo pieno con disponibilità anche nei fine settimana. L’azienda offre la possibilità di alloggio. Inquadramento: liv. 5 Ccnl pubblici esercizi/ristorazione. Sede di lavoro: Ussita. Rif.: 564115

Agenzia di rappresentanza cerca, per l’attivazione di una borsa lavoro/ricerca, un addetto a: analisi del mercato, gestione degli ordini, rapporti con i clienti, elaborazione newsletter, gestione canali social. Orario di lavoro part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 369134

Agriturismo cerca, per l’attivazione di una borsa lavoro, un addetto a: manutenzione del verde, lavori di manutenzione generali della struttura, riassetto degli spazi comuni. Orario di lavoro part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 151838

Cooperativa sociale cerca animatori presso una struttura residenziale per anziani preferibili con esperienza nel settore. Orario di lavoro: part time (26 ore settimanali). Inquadramento: liv. C1 Ccnl cooperative sociali. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 25176

Azienda settore cartario e cartotecnico cerca addetti alla conduzione di macchinari semiautomatici. Orario di lavoro su tre turni (5/13 – 13/21 – 21/5). Preferibile il possesso di un diploma o qualifica Itis o Ipsia. Inquadramento: Ccnl carta industria – Ral 25.000/27.000. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 906

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A cercare nuovi lavoratori c’è anche l’azienda I Fir good, specializzata nella distribuzione di dispositivi e tecnologie Fir (far infrared) per il benessere della persona, ricerca consulenti commerciali per le province di Macerata e Fermo.

La persona si occuperà della presentazione dei prodotti aziendali e della consulenza a clienti privati e professionisti (operatori del benessere, attività commerciali, studi professionali e altro). Sono richieste buone capacità relazionali, patente B e ottima conoscenza della lingua italiana. Non è necessaria esperienza nel settore, poiché è previsto un percorso formativo iniziale con affiancamento.

Si offre una collaborazione flessibile, con possibilità di attività stagionale o continuativa. Compenso mensile da mille a 1.500 euro, oltre a provvigioni, bonus e incentivi legati ai risultati. Gli interessati possono inviare il curriculum a offertalavoro600@gmail.com indicando nell’oggetto “Candidatura Commerciale I Fir good” oppure contattare il numero 351 905 6135 per prenotare un colloquio informativo e conoscitivo.