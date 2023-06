di Laura Boccanera

Prodotti inquinanti e mercurio alla foce del fiume Chienti, divieto di sedersi o sdraiarsi in prossimità della foce. A dirlo è un’ordinanza del sindaco di Civitanova che sulla base del principio di precauzione vieta la sosta nell’area che va dal tiro a volo fino a 750 metri dalla foce verso ovest.

Dopo varie campagne di sondaggi, il geologo Luciano Taddei incaricato dall’ufficio tecnico ha consegnato i risultati delle analisi dalle quali emerge che l’area individuata presenta un inquinamento per una serie di componenti la cui concentrazione supera i limiti di legge. Dalla relazione risulta la pericolosità dell’inquinamento in caso di ingestione o contatto dermico con il terreno.

Da qui l’ordinanza: fino ad ora infatti a causa del maltempo l’area non è stata frequentata assiduamente e la presenza si è limitata alla percorrenza della pista ciclabile, senza sosta con seduta sul suolo, ma con l’approssimarsi della bella stagione “per il principio di prevenzione appare necessario adottare cautela al fine di evitare i rischi dovuti agli inquinanti individuati nell’area – si legge nell’ordinanza – il semplice passaggio lungo la ciclabile dove è presente un manto stradale non appare foriero di pericolo per la salute atteso che gli inquinanti segnalati sono rinvenuti solo nel terreno”. Da qui il divieto di accesso alle aree indicate nell’ordinanza e segnate col rosso (in prossimità del tiro a volo) e l’obbligo di apposizione di cartelli con scritto “area contaminata divieto di sedersi sdraiarsi al suolo”.