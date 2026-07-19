Il ritorno dell’atletica nazionale passa dalla nuova pista dell’Helvia Recina-Pino Brizi. È stata infatti la seconda edizione del Trofeo dell’Adriatico under 23 a inaugurare ufficialmente la rinnovata pista dell’impianto cittadino, che sabato 18 luglio ha accolto alcuni dei migliori talenti italiani della categoria in un appuntamento di rilievo del calendario federale.

L’evento, organizzato dall’Atletica Avis Macerata insieme al Comitato regionale Fidal Marche, ha rappresentato il primo grande appuntamento agonistico sulla nuova pista, inaugurata ufficialmente prima dell’inizio delle gare. Al taglio del nastro erano presenti l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi, il presidente della Fidal Marche Fabio Romagnoli, il presidente dell’Atletica Avis Macerata, dottor Costantino Gobbi, la delegata provinciale del Coni Letizia Genovese e i rappresentanti delle delegazioni regionali partecipanti al Trofeo dell’Adriatico. La manifestazione si è inserita in un momento cruciale della stagione, tra i Campionati italiani under 23 disputati nello scorso fine settimana a Molfetta e i Campionati italiani assoluti in programma il 25 e 26 luglio a Firenze. Un banco di prova importante per tanti atleti chiamati a rappresentare le proprie regioni.

Sono state nove le selezioni al via – Abruzzo, Alto Adige, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria e Veneto – protagoniste di 21 gare tra corse, salti e lanci concentrate in circa due ore.

Per Macerata si è trattato di un appuntamento dal forte valore simbolico. L’Helvia Recina-Pino Brizi è infatti tornato a ospitare una manifestazione nazionale di atletica a quasi tre anni dall’ultima volta, il Meeting San Giuliano del 2 settembre 2023, rilanciando così la candidatura dell’impianto a sede di eventi di livello italiano.

A sottolineare il significato dell’inaugurazione è stato l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi: «Macerata ospita con orgoglio il II Trofeo Adriatico di atletica leggera, accogliendo le rappresentative di ben nove regioni italiane. È stata la cornice perfetta per inaugurare la nostra nuova pista di atletica leggera: un intervento che rende lo stadio comunale un vero fiore all’occhiello a livello regionale e nazionale, pronto a ospitare grandi eventi. Un grazie sincero a Fidal Marche e Atletica Avis Macerata per l’ottima organizzazione e a tutti gli atleti che hanno portato una straordinaria energia nella nostra città. Macerata si conferma sempre più Città Europea dello Sport».

Sul piano agonistico, la classifica finale per rappresentative ha premiato il Veneto con 154 punti, davanti all’Emilia-Romagna (133) e alla Lombardia (128).

(redazione CM)