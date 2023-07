Sigilli al bar La Pistacoppa di Macerata. Il questore Luigi Silipo ha emesso un’ordinanza di chiusura di 7 giorni sulla base del Tulps nei confronti dell’attività commerciale che si trova proprio davanti allo Sferisterio e che nelle scorse settimane era stata teatro di episodi di ordine pubblico. Solo sabato scorso un provvedimento analogo era stato emesso nei confronti del vicino locale kebab di viale Trieste.

Proseguono così i servizi di controllo del territorio della questura di Macerata con particolare attenzione alla zona dello Sferisterio, viale Trieste e corso Cairoli dove sono stati individuati alcuni uomini già noti alle forze dell’ordine. I sigilli sono scattati per il bar di piazza Nazario Sauro “La Pistacoppa” (ex bar Riccio) a seguito dei ripetuti episodi di violenza: nelle ultime settimane infatti la polizia è dovuta intervenire più volte: l’8 giugno scorso una volante ha effettuato un intervento perché poco prima due soggetti avevano procurato danneggiamenti agli arredi allontanandosi subito dopo. Gli autori sono stati rintracciati e denunciati. Il 7 luglio invece la polizia è intervenuta assieme ai carabinieri per una lite scoppiata tra due persone, tra cui un dipendente del bar, rimasti entrambi feriti.

Dopo i nuovi controlli la polizia ha identificato gli uomini coinvolti nei disordini e il questore ha deciso, sulla base dell’articolo 100 del Tulps di sospendere per 7 giorni la licenza al bar. Il provvedimento è stato notificato al titolare nel pomeriggio di ieri. L’attività di controllo del territorio delle zone Sferisterio, viale Trieste e corso Cairoli, che si inquadra nell’ambito di quanto pianificato dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, continuerà anche nelle prossime settimane.

