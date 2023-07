Botte davanti ad un bar davanti alla bella cornice dello Sferisterio. Meno bello è che a pochi passi dal simbolo della città debbano intervenire carabinieri, polizia e 118 (è la seconda volta nel giro di un mese). È successo intorno alle 17,30 di questo pomeriggio, a Macerata. In piazza Nazario Sauro diverse persone erano sedute ai tavolini del bar La Pistacoppa.

E tra il traffico e il passeggio sono state diverse le persone che hanno assistito alla zuffa davanti al locale tra i due uomini. Nella foga hanno fatto cadere a terra bicchieri e oggetti che stavano sui tavolini di metallo di fronte al locale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che procedono con le indagini, uno dei due uomini è un cliente che quando i militari e i poliziotti sono giunti sul posto hanno trovato visibilmente ubriaco. L’altro è un dipendente del locale che si è trovato a dover fronteggiare il cliente. Gli accertamenti dell’accaduto sono in mano ai carabinieri. Per ora denunce non ce ne sarebbero state. Il cliente è stato portato in ospedale. Il dipendente è invece rimasto nel locale per ricevere lì le cure del caso. Nessuno ha riportato lesioni gravi. Si tratta del secondo episodio davanti al bar, già lo scorso 7 giugno era stato segnalato che qualcuno si stava picchiando, in quel caso si trattava di clienti.

(Gian. Gin.)

(Foto di Fabio Falcioni)