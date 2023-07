Violenta lite dal kebabbaro, individuato l’aggressore: locale chiuso per sette giorni. E’ uno dei risultati dei controlli messi in campo a Macerata dalla polizia. Una serie di servizi straordinari negli ultimi giorni in corso Cairoli, viale Trieste, zona Sferisterio e altre ritenute a rischio disposti dalla Questura, anche con la collaborazione del reparto Prevenzione crimine di Perugia e della Squadra cinofila di Ancona, a seguito di quanto pianificato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dalla Prefettura.

In totale sono state identificate in tutto 166 persone. Un 29enne, residente nell’Anconetano, è stato denunciato perché trovato in possesso di un cutter di 22 centimentri. Il taglierino è stato sequestrato e per lui è scattato anche il foglio di via dalla città per tre anni. Un 28enne, residente a Macerata, è stato trovato con dell’hashish ed è stato quindi segnalato alla prefettura come assuntore.

Ieri sera invece, verso le 21,30, una volante è intervenuta in un locale che vende kebab in viale Trieste. L’allarme era scattato per una violenta lite tra due uomini, di cui uno rimasto ferito. Gli agenti hanno subito identificato l’aggressore, che avrebbe colpito l’altro con diversi pugni e calci. Il questore ha poi disposto la chiusura del locale per sette giorno, sanzionando il titolare anche per mancata esibizione della licenza.