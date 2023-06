Botte a due passi dallo Sferisterio, davanti ad un bar. Due uomini, secondo i testimoni, questa sera intorno alle 21 si sono picchiati, uno di questi è finito sanguinante disteso a terra.

I motivi dell’accaduto al momento non sono chiari ma uno di loro, quello che è stato steso dall’altro, avrebbe alzato il gomito. Sul posto, in piazza Nazario Sauro a Macerata, è arrivato il 118 con la Croce verde e l’uomo picchiato è stato portato in ospedale. Per lui comunque nulla di grave.

(Foto di Fabio Falcioni)