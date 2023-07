di Mauro Giustozzi

Termine dei lavori nuova piscina comunale alle ex casermette di Macerata: 24 giugno 2023. Come mai i lavori non sono affatto terminati e anzi indicano un evidente ritardo nel completamento della struttura che si trova alle spalle delle scuole Mestica e Alighieri? È la segnalazione che arriva da un cittadino maceratese che ha messo in evidenza questa discrepanza che viene evidenziata dal cartello posto all’esterno del cantiere in cui viene indicata la data inizio lavori del cantiere, l’11 luglio 2022 e la conclusione che sarebbe dovuta avvenire dopo 350 giorni.

Cosa è avvenuto allora? È accaduto che nei mesi precedenti questo termine era arrivata al Comune la richiesta da parte della Torelli Dottori spa che si sta occupando degli interventi di costruzione di una proroga sulla data di fine lavori prevista, da un lato a causa delle forti piogge registratesi nel periodo maggio-giugno e dall’altro per via del mancato arrivo di alcuni materiali necessari per continuare le lavorazioni.

A quel punto l’amministrazione comunale ha provveduto a concedere una proroga di tre mesi all’impresa, ed ecco quindi che la data dello scorso 24 giugno è stata di fatto annullata, anche se resta scritta nel tabellone affisso all’ingresso del cantiere alle Casermette.

«Il tema delle nuove piscine è molto seguito dai maceratesi e questo testimonia l’attesa che c’è per la realizzazione di questo polo natatorio – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori – ma per effettuare i primi tuffi bisognerà aspettare il 2024 anno entro cui contiamo di poter aprire l’impianto. C’è stata una proroga di alcuni mesi sul termine lavori che è stata concessa dal Comune all’impresa anche perché ci sono purtroppo ritardi nella fornitura delle pareti prefabbricate che dovrebbero essere montate la prossima settimana nel secondo fabbricato quello di spogliatoi e palestra che si trova più vicino alle scuole dove sono terminate le fondazioni e la palificata. Rispetto a quella data scritta sul cartello fuori dal cantiere che è legata al bando poi vinto dall’impresa, quindi, l’appunto è anche legittimo però ci sono inconvenienti che non possono essere previsti e che faranno slittare il completamento dell’intervento. Anche una volta che siano montate le strutture mancanti, gli infissi, sistemati tutti gli impianti resta la questione relativa ai collaudi che pure porterà via altro tempo».

I lavori in uno stato più avanzato riguardano il fabbricato vasche, dove sono state posate le travi in legno scelte dal Comune con l’impresa, che ha completato la copertura del manufatto il quale ha una conformazione assai definita nella parte esterna. L’importo complessivo per la costruzione del polo natatorio è di 5 milioni e 936mila euro. La vocazione della struttura è di integrare l’azione di promozione delle attività fisiche con particolare attenzione verso i giovani e giovanissimi, ma anche per adulti e attività terapeutiche secondo una logica di gestione funzionale alle esigenze della cittadinanza.

Il nuovo complesso in costruzione si compone di due corpi di fabbrica collegati da un lungo corridoio coperto. Il corpo più basso accoglierà le vasche della piscina, quello più alto il blocco servizi (ricezione e spogliatoi). Al primo piano di quest’ultimo ci sarà la palestra polivalente con i relativi spogliatoi, sempre al primo piano la zona ristoro, al secondo piano la sala riunioni e conferenze e i locali di servizio mentre al piano interrato e al piano terra la vasca di compenso delle piscine, la centrale termica e l’impianto di filtrazione e sanificazione acque delle piscine. Per quanto riguarda il corpo più basso, questo ospiterà una vasca costituita da otto corsie, con dimensioni 25 per 16,5 metri e destinata ai corsi e all’attività agonistica e una seconda vasca, dedicata alle attività ludico-ricreative, che avrà dimensioni di 6 per 16,5 metri. Particolare attenzione è stata dedicata all’illuminazione naturale che vedrà l’installazione di ampie vetrate. Nell’area vasca sarà presente anche una gradinata destinata ad accogliere 190 spettatori.