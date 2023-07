di Luca Patrassi

Uno, due. Per i vertici locali della Lega la sezione di Macerata continua a riservare sorprese sgradite. Si era partiti, di recente, con il congresso cittadino che aveva visto soccombere a sorpresa il candidato ufficiale alla segreteria a vantaggio dell’outsider Aldo Alessandrini che l’aveva spuntata per un solo voto di preferenza e ieri la scena si è ripetuta. I vertici della Lega avrebbero voluto dar corso a quella che era l’indicazione di inizio legislatura, una staffetta nel ruolo di capogruppo tra Claudio Carbonari e Andrea Blarasin, ma al dunque i consiglieri comunali non hanno votato Blarasin ma Aldo Alessandrini che così si trova ad esercitare il doppio ruolo di segretario cittadino del partito di Salvini e di capogruppo comunale. Il gruppo consiliare per la vertà si è spaccato: cinque voti a Alessandrini e tre a Blarasin, vale a dire il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani, l’ex capogruppo Claudio Carbonari e lo stesso Blarasin che pure non ha un ruolo di secondo piano essendo il referente della segreteria dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini.

Alla riunione di ieri ha partecipato anche la segretaria regionale Giorgia Latini che però ha assunto una posizione “neutra”, nel senso che si è limitata a chiedere una scelta unitaria evitando divisioni che sono invece emerse nelle dichiarazioni dei consiglieri regionali Anna Menghi e Renzo Marinelli. Vero è anche che Giorgia Latini aveva sottolineato l’esigenza che i ruoli di segretario cittadino e di capogruppo comunale siano svolti da persone diverse. Ulteriore motivo di dissenso interno il fatto che, nell’ultima seduta di Consiglio, lo stesso Alessandrini aveva duramente contestato la posizione dell’amministrazione comunale sul fronte del museo Ferretti. I rumors interni ora parlano di commissariamento della sezione di Macerata.