Cresce il gradimento dei maceratesi per il sindaco Sandro Parcaroli. La classifica è quella che ogni anno stila Il Sole 24 Ore (il sondaggio annuale “Governance poll”, effettuato da Noto) e per il primo cittadino di Macerata l’apprezzamento è in aumento dell’1.7%, cosa che lo porta ad essere il terzo sindaco più apprezzato tra i 5 capoluoghi delle Marche dopo l’ascolano Fioravanti (secondo) e il fermano Calcinaro.

Il risultato ottenuto è al centro di un intervento dell’interessato, il sindaco Sandro Parcaroli: «Anche questa volta un ringraziamento va ai maceratesi che hanno confermato il trend positivo degli scorsi anni rispetto alle elezioni del 2020 con un +1,7% di gradimento che non può che rendermi orgoglioso e che riconosce l’impegno, la tenacia e la passione che metto, ogni giorno, a servizio della città e di un intero territorio».

Premiato, assicura il primo cittadino, il lavoro svolto: «Un risultato frutto di un costante lavoro che ha permesso di attrarre investimenti e fondi, in nemmeno tre anni di governo, per circa 90 milioni di euro; progetti che cambieranno profondamente l’immagine e la vivibilità di Macerata e che stiamo cercando di portare a termine nel più breve tempo possibile, come richiesto dalle normative. Nuove e migliori infrastrutture, maggiore sicurezza, necessità di creare lavoro e incrementare la vivibilità della città: sono obiettivi che mi sono dato quando tre anni fa ho accettato la proposta della candidatura a sindaco, un incarico che ricopro con onore e con spirito di servizio verso la comunità. Abbiamo ancora tanto da fare, nei prossimi anni, per Macerata che merita un percorso politico e amministrativo incentrato sulla concretezza e sul lavoro costante».

Prima le voci di un possibile commissariamento di Macerata dopo l’elezione a capogruppo comunale del segretario cittadino Aldo Alessandrini, ora un comunicato ufficiale congiunto di plauso al “modello Macerata”. I vertici regionale, provinciale e comunale della Lega intervengono sulla classifica dei sindaci italiani più graditi pubblicata da Il Sole24Ore. «Il “modello Macerata” della Lega – si legge in una nota del partito di Salvini – premiato anche dalla classifica dell’indice di gradimento dei sindaci. Lo certificano i dati pubblicati da Il Sole 24Ore secondo i quali Sandro Parcaroli, che è anche presidente della provincia di Macerata, ha migliorato di quasi due punti la sua performance nel raffronto con il dato rilevato al momento dell’elezione».

Poi le dichiarazioni ufficiali di Giorgia Latini e di Luca Buldorini: «Siamo orgogliosi che venga riconosciuto, una volta di più, il valore della Lega di governo che esprime tutte le sue potenzialità positive ad ogni livello amministrativo – dichiarano appunto il segretario regionale della Lega Giorgia Latini e il suo vice Luca Buldorini che è anche segretario provinciale – Il sindaco aveva promesso e ha confermato di essere il capitano di una squadra di governo con l’unico obiettivo di fare bene in ogni settore. Al di là di indubbi autorevolezza e merito personale, è evidente che i maceratesi hanno compreso e apprezzato visione e lavoro fatti per dare una svolta alla città dopo 20 anni di sinistra immobile. Non era scontato sia per la complessità delle sfide, sia perché sono state affrontate tra ogni sorta di ostacolo congiunturale a partire dalla pandemia».

Infine Alessandrini: «Complimenti al sindaco Parcaroli che, pur essendo nuovo alla politica, ha saputo affrontare con il piglio giusto un percorso tortuoso ed impegnativo – aggiunge il segretario comunale della Lega Aldo Alessandrini – L’intera macchina amministrativa sta beneficiando del vigore e l’impegno con cui ha portato avanti la sua avventura imprenditoriale e con cui si è messo a disposizione della città con lo spirito di servizio proprio della politica di territorio della Lega».

(L. Pat.)