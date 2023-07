di Luca Patrassi

Se il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli cresce nella classifica nazionale del consenso attorno ai primi cittadini dei Comuni capoluogo di provincia (leggi l’articolo), in maggioranza salgono anche le tensioni e stavolta è la Lega ad essere protagonista. Aldo Alessandrini, con l’elezione a capogruppo, è riuscito a bissare il colpo che gli era riuscito nel congresso che lo aveva incoronato segretario, con un solo voto di vantaggio, contro il volere della segreteria provinciale. Ora, di nuovo, i vertici del partito sono stati messi in minoranza dai consiglieri comunali della Lega che hanno votato per Alessandrini eludendo l’ordine di scuderia, e gli accordi di inizio legislatura, per Andrea Blarasin.

Cinque voti sono andati a Aessandrini mentre sono rimasti sull’Aventino, e non si sono presentati per il voto, i tre consiglieri pro-Blarasin, ovviamente l’interessato, il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani e l’ex capogruppo Claudio Carbonari. Lega divisa e rischio di ulteriori uscite di scena dopo quella del consigliere delegato alla Sanità Giordano Ripa passato a Fdi. Poco dopo l’elezione di Alessandrini, Blarasin non ha voluto fare dichiarazioni ufficiali ma ha avuto modo di parlare con diversi esponenti della Lega esprimendo la sua profonda irritazione, nel mirino in particolare la consigliera regionale Anna Menghi.

Secondo quanto detto da Blarasin ad altri esponenti della Lega infatti «in Consiglio comunale il partito di Salvini sarebbe un comitato Anna Menghi», «nella Lega c’è chi usa il potere per spaccare e distruggere», «intendo la politica in altro modo che non è compatibile con questi personaggi in cerca d’autore» sono alcuni dei concetti espressi da Blarasin, dichiarazioni fatte a caldo ai suoi colleghi di partito. Per la verità, all’indomani del “blitz” di Alessandrini si era diffusa la voce di un commissariamento di Macerata ma oggi la stessa Lega ha diffuso un commento congiunto, di plauso a Parcaroli, firmato dai segretari regionale, provinciale e comunale. Ci sarà, al posto di Parcaroli, di che iniziare a preoccuparsi?