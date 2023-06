Area camper, la lista Uniti per Civitanova interroga il sindaco sull’ubicazione dell’area sosta inaugurata poco tempo fa nel piazzale di fronte all’ex Iper. Francesco Pio Frattaruolo, esponente della civica che ha sostenuto la maggioranza alle ultime elezioni, sottolinea come l’area non fosse indicata nel piano regolatore come destinata all’area camper e pone una serie di interrogativi.

«Chiediamo direttamente al sindaco Ciarapica perché è stata scelta un’area diversa da quella indicata dal piano regolatore e dalla stessa associazione dei camperisti civitanovesi – dice Frattaruolo – L’area accanto al tirassegno è stata inserita nel piano regolatore con quella finalità per una valutazione complessiva della vocazione turistica, ricreativa che deve innanzitutto avere un’area di sosta per i camper. Che cosa ha determinato la deroga al piano regolatore? Come possiamo scegliere un’area inserita in tutt’altro contesto economico, quello commerciale, tra l’altro distante e mal collegata con la spiaggia, il lungomare, il centro della città? Quali sono le motivazioni che hanno spinto a spendere di più per dare un servizio peggiore? Perché si è cambiata la denominazione del piazzale in piazzale Europa e non si sono, però, cercati fondi regionali e comunitari anziché percorrere la strada semplice ma costosa per i cittadini civitanovesi della contrazione di un mutuo a carico del comune?».

«Infine, siccome facciamo politica – conclude – possiamo comprendere che gli equilibri interni di una maggioranza possono spingere a compromessi purtroppo al ribasso, ma un sindaco che giustamente, a nostro avviso, aspira a far crescere Civitanova, a rappresentarla ai più alti livelli istituzionali, non può e non deve consentire che certe operazioni vadano in porto scontentando praticamente quasi tutti: camperisti, cittadini, operatori balneari, operatori turistici e commercianti del centro città oltre naturalmente alle casse comunali».

(l. b.)