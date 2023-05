di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

«Come associazione, che tiene alla propria città e ha a cuore il turismo itinerante, non abbiamo mai condiviso la locazione dell’area camper».

A dirlo è Gabriele Gattafoni, presidente del Camping club Civitanova che in questi giorni sui social ha alimentato un dibattito dopo l’inaugurazione della zona dedicata nell’ex parcheggio del Civita center.

L’area è stata inaugurata sabato contestualmente all’intitolazione del piazzale Europa. Ma secondo i camperisti del camping club civitanovese la scelta non è idonea per chi va in camper per turismo.

Posizione condivisa anche da Ivan Perriera, presidente nazionale dell’Unione club amici, a cui il club civitanovese è affiliato. «Ritengo che l’amministrazione farà bene ad ascoltare le segnalazioni e individuare un’area più adatta allo sviluppo turistico culturale della vostra città- ha scritto Perriera- Questa, se ho capito bene dov’è ubicata, è stata una buona iniziativa esclusivamente per la realizzazione dei servizi di carico e scarico dei veicoli in transito che, oltre a caricare e scaricare, potranno riposarsi temporaneamente, sempre che ci siano sistemi di controllo di sicurezza, prima di procedere il loro viaggio. riprendendo la vicina autostrada».

Il Camping club già nel 2020 aveva presentato una proposta e un progetto per la realizzazione di un’area camper in zona tiro a volo, all’inizio del lungomare Piermanni e Gattafoni già a suo tempo ebbe modo di contestare il progetto alternativo che invece portava avanti la zona per il turismo itinerante a ridosso dell’A14 nella zona commerciale. «Abbiamo fatto di tutto per far comprendere che quella ubicazione è indecorosa come area di sosta camper per il turismo itinerante e senza senso per un comune sulla costa – ha detto Gattafoni – nel 2020 sia l’assessore all’urbanistica, che il dirigente, ci avevano detto, e proposto, di presentare nuova richiesta per l’area adiacente il tiro a volo, vicina al mare e alla pista ciclabile, in zona stadio. Dopo aver protocollato il tutto il 3 dicembre compreso preventivo di spesa di circa 3 mila euro un partito politico (la Lega, ndr) ha proposto e fatto accettare dalla maggioranza la nuova ubicazione, affermando che ora Civitanova è alla pari con gli altri comuni limitrofi, ma questi hanno le aree o vicino al mare o vicino al centro. Come può essere alla pari con un’area realizzata in un centro commerciale e a oltre due km dal centro e dal mare?»