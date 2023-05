Piazzale Europa e la nuova area per la sosta dei camper sono state inaugurate ieri pomeriggio a Civitanova. Cambia veste l’area strategica vicino piazzale Nassiriya, crocevia tra zona commerciale, autostrada e superstrada, che ospiterà 35 stalli, con ingresso automatizzato gestito tramite un’applicazione telefonica, dedicati ad una sosta breve dei camper, fino ad un massimo di 72 ore, che per i primi giorni sarà gratuita.

Il piazzale “blu” è stato intitolato all’Europa dai consiglieri Giorgio Pollastrelli e Fabiola Polverini (Lega) e Lavinia Bianchi (che siede sui banchi dell’opposizione con SiAmo Civitanova), alla presenza del vicepresidente della provincia di Macerata Luca Buldorini e dell’europarlamentare della Lega Elisabetta De Blasis, che si è congratulata con il Comune per la prima festa dedicata alle istituzioni europee organizzata in città. «Questo spazio, riacquisito a proprietà comunale – ha detto Pollastrelli, delegato dal sindaco Fabrizio Ciarapica – sarà un luogo d’incontro per i tanti appassionati del turismo su 4 ruote, facile da raggiungere e in una zona che lascia libera la circolazione nelle vie principali, maggiormente trafficate. Una intitolazione che mancava, che racchiude valori europei del viaggiare e scambio di comunità. Ringrazio Il comune di Civitanova e tutti voi presenti per essere qui oggi in questa giornata in cui festeggiamo il concretizzarsi di un progetto su cui abbiamo molto lavorato».

La consigliera di minoranza Lavinia Bianchi, portando i saluti del vicesindaco e componente team Europa Claudio Morresi, ha posto l’attenzione sulla valorizzazione di un’area periferica, anche in un’ottica di eco-sostenibilità, come da direttive europee. Grande gioia è stata espressa dalla consigliera Fabiola Polverini, presidente commissione Commercio: «Da anni aspettiamo questo momento ed è bello condividerlo con tutti voi. Un ringraziamento anche a chi ha portato aventi il progetto, come il consigliere Armando Lazzarini e l’ex consigliere Vincenzo Pizzicara e a mio marito Sergio Bucosse, tra le anime del progetto».

L’onorevole DeBlasis ha voluto fermarsi in municipio per visitare la recente sala dedicata a David Sassoli e complimentarsi per le iniziative svolte dal team Europa di Civitanova autografando la nuova grafica come prima parlamentare europea che ha fatto visita in città. È stato fatto il punto su future iniziative per i giovani e con alcune categorie produttive attraverso una più puntuale comunicazione di opportunità e di eventi conoscitivi.

Premiati i camperisti più anziani e qualche camperista che non c’è più con una targa alla memoria. Le targhe di riconoscimento sono state consegnate a Paolucci Angelo, Panichelli Roberto, Cellini Lamberto, Grondona Gerardo, Romagnoli Giuseppe, Anconetani Luigi, Stefoni Fabrizio di Liberi di Viaggiare; Damiani Nazzareno del Camping club San Benedetto del Tronto; Marzioli Luciano del Camping club Recanati; Marilungo Luigi del Camping club Fermano.