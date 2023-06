Si consolida la partnership tra Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e Musicultura. Anche quest’anno, infatti, l’associazione ha voluto dare il benvenuto ai conduttori delle serate conclusive della rassegna, Flavio Insinna e Carolina Di Domenico e lo ha fatto mettendo al centro la maestria artigiana.

Insinna e Di Domenico sono stati omaggiati con il dono di una creazione artistica realizzata a mano da Taruschio Ceramica di Appignano: due pezzi unici, appositamente creati per l’evento che sono stati molto apprezzati dai conduttori. Alla consegna erano presenti l’artista Maria Teresa Taruschio, Francesco Cacopardo, presidente del direttivo territoriale di Macerata di Confartigianato e il direttore artistico Ezio Nannipieri. «Confartigianato condivide con Musicultura la ricerca dell’eccellenza sotto ogni forma e con questo piccolo dono vuole mettere al centro la bellezza del genio artistico locale, che va valorizzato in ogni occasione. Un ringraziamento particolare a Musicultura e all’artigiana Maria Teresa Taruschio per la gentile e preziosa collaborazione», si legge in una nota.