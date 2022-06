Musicultura, i finalisti diventano 9

Show di Hula Hoop in piazza

MACERATA - L'impossibilità a partecipare di Y0 ha aperto le porte ai Malvax, primi tra gli esclusi. Domani i concerti dei vincitori. Domani incontro a palazzo Buonaccorsi con la creatrice di Geronimo Stilton

21 Giugno 2022 - Ore 14:57 - caricamento letture

Musicultura, i finalisti diventano nove. Nella rosa dei vincitori entrano anche i Malvaz, una band di Modena che ha proposto la canzone “Esci col cane” e che parteciperanno alle fasi vinali per l’impossibilità dell’artista Y0 (che era nella rosa degli 8 finalisti) di essere presente per motivi personali. Gli organizzatori, ritenendo opportuno e funzionale al concorso rispettare la formula che prevede la partecipazione di otto artisti alla fase finale della manifestazione, hanno chiamato a partecipare alle serate conclusive della manifestazione, quale nono vincitore, la prima proposta artistica rimasta esclusa. Ai fini del concorso e anche a parziale integrazione del regolamento, i vincitori della XXXIII edizione di Musicultura saranno nove e Y0 potrà regolarmente concorrere con gli altri otto vincitori all’assegnazione dei riconoscimenti previsti dalla manifestazione non vincolati all’esibizione dal vivo durante le serate finali del 24 e 25 giugno allo Sferisterio di Macerata.

Domani (22 giugno) la città si prepara intanto ad accogliere i vincitori del concorso che si esibiranno in un concerto live alle 21,15 sul palco della centralissima piazza della Libertà. Emit, Isotta, Cassandra Raffaele, Valeria Sturba, Thermobelli, Martina Vinci, Yosh Whale e i Malvax si esibiranno con i loro brani. A condurre il giornalista e critico musicale John Vignola di Rai Radio 1 che aiuterà il pubblico a familiarizzare con i protagonisti indiscussi del Festival.

Tutti autori dei brani che interpretano, gli otto artisti vincitori hanno avuto accesso alla fase conclusiva del concorso al termine di una lunga selezione che all’inizio ha coinvolto 1.086 artisti e 2.172 canzoni. Dopo una prima fase di ascolto e scrematura, accurate audizioni live hanno coinvolto nei primi mesi dell’anno al teatro Lauri Rossi di Macerata 61 proposte artistiche provenienti da tutta Italia. Tra queste Musicultura ha individuato la rosa dei diciotto finalisti del concorso. Questi ultimi si sono esibiti, in diretta su Rai Radio 1, in due concerti che si sono svolti il 3 e il 4 maggio al Teatro Persiani di Recanati.

Sempre domani gli eventi de La Controra, tutti liberamente aperti al pubblico, si aprono alle 18 alla Biblioteca comunale con l’appuntamento “Scrivere per ricostruire” Voci e storie del dopo terremoto, un racconto corale a cura dell’Istituto storico di Macerata e della Libera Università di Anghiari con Paolo Coppari, Augusto Ciuffetti, Chiara Caporicci, Silvana Nobili, Antonietta Petetti, Raffaella Baratta, Patrizia Gioia, Venanzina Capuzzi, Patrizia Vita e con le suggestioni musicali dell’organetto di Roberto Lucanero e quelle visive di Mauro Pennacchietti.

Alle 19.15, in piazza della Libertà, si terrà “Hoopelai” originale e frizzante performance, traboccante di sentimenti ed ironia, con cui l’artista canadese Andreanne Thiboutot con i suoi Hula Hoop ha incantato gli spettatori del Cirque du Soleil.

Alle 18,45 nel a Palazzo Buonaccorsi, Ennio Cavalli condurrà l’incontro con Elisabetta Dami, la creatrice del celebre topo della letteratura per ragazzi Geronimo Stilton dal titolo “Il mondo è un lupo blu” – La “mamma” di Geronimo Stilton si racconta come inviata dei Cherokee. Elisabetta Dami ha dedicato la sua vita alla letteratura per ragazzi, prima come editrice poi come autrice, dando vita a Geronimo Stilton ambientato nell’immaginaria città di Topazia. La serie è stata tradotta in 50 lingue e ha venduto oltre 40 milioni di copie soltanto in Italia e oltre 180 milioni in tutto il mondo.

La Controra si protrarrà fino a sabato 25 giugno, tra gli altri appuntamenti in programma: la presentazione e proiezione per la prima volta al pubblico del docufilm film di Roberto Manfredi “Nanni Ricordi, l’uomo che inventò i dischi”, gli incontri con Marianna Aprile, Massimiliano Civica, Guido Harari, Manuel Agnelli, Ditonellapiaga e il concerto dei Violons Barbares.

Le due serate finali di Musicultura si terranno allo Sferisterio il 24 e il 25 giugno e saranno condotte da Enrico Ruggeri e Veronica Maya in diretta su Rai Radio 1 con Duccio Pasqua, Marcella Sullo e John Vignola. Il 24 giugno si esibiranno Angelo Branduardi, i Litfiba, Ditonellapiaga, DakhaBrakha, Violon sBarbares con gli otto artisti vincitori del concorso. Il 25 giugno finalissima con sul palco del festival Manuel Agnelli, Silvana Estrada, Gianluca Grignani, Ilaria Pilar Patassini e Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra unica apparizione in Italia dell’artista irlandese, con i quattro artisti vincitori del festival, più votati dal pubblico la sera prima, per conquistare il titolo di vincitore assoluto e il Premio Banca Macerata di 20 mila euro.

Sul sito www.musicultura.it gli aggiornamenti sul cast e il programma completo de La Controra. I biglietti per le serate finali del 24 e 25 giugno sono disponibili sul circuito Vivaticket e alla biglietteria dei teatri in piazza Mazzini, a Macerata.

