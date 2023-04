FESTIVAL - Tutti gli altri nomi che sono arrivati al penultimo atto, saranno presentati il 4 e 5 maggio a Recanati. Otto di loro arriveranno poi alla finalissima dello Sferisterio. Annunciati come ospiti Mario Venuti e Dente

Musicultura annuncia i nomi dei 16 finalisti della XXXIV edizione del Concorso che dal 1990 scopre, premia e valorizza giovani artisti in grado di contribuire all’evoluzione stilistica e al ricambio generazionale della canzone italiana di qualità. Volano in finale due artisti marchigiani: Mattia Ferretti di Mogliano con la canzone Sorgono, artista che si è anche aggiudicato il premio del pubblico la Targa Banca Macerata per la migliore esibizione durante le Audizioni Live e l’ascolano di origine, osimano di adozione Claudio Caponetti con il brano Maionese.

Ma vediamo tutti i nomi dei 16 finalisti con le città di provenienza e i titoli delle rispettive canzoni delle quali sono tutti autori o autrici: Lamante, Schio (Vicenza) – L’ultimo piano; Zic Firenze – Futuro stupendo; Lilo Busto Arsizio (Varese) – Gospel 121;Santamarea Palermo –Santamarea; cecilia Pisa – Lacrime di piombo da tenere con le mani; Caponetti Osimo (Ancona)- Maionese; Ilaria Argiolas Roma – Vorrei guaritte io; Michele Braganti San Giustino (Perugia)- La migliore soluzione; Frenesi Torino –Deja; Nervi Firenze – Sapessi che cos’ho; Ferretti Mogliano (Macerata) –Sorgono; AMarti Ferrara –Pietra; Mira Casapulla (Caserta)- Morire con te; Rosewood Terni –Sigarette; Cristiana Verardo Lecce – Ho finito le canzoni; Simone Matteuzzi Milano –Ipersensibile.

«Sono giovani artisti e artiste – commenta il direttore artistico Ezio Nannipieri – che con ispirazione, indipendenza, senso di dignità scardinano le logiche industriali della filiera produttiva della canzone, fanno entrare aria pulita in stanze chiuse, ognuno con una propria, spesso imprevedibile, specificità».

La rosa dei finalisti è frutto di una selezione articolata, iniziata nel novembre scorso con il vaglio delle 2.226 canzoni presentate in concorso dai 1.113 artisti iscritti, nuovo record di partecipazioni per il rinomato Concorso dedicato alla Canzone Popolare e d’Autore. Fra tutte le proposte, 56 sono state poi convocate a Macerata per partecipare alle Audizioni Live, di fronte alla commissione d’ascolto e al pubblico che per dieci giorni consecutivi ha gremito il Teatro Lauro Rossi, con dirette streaming che hanno superato il mezzo milione di visualizzazioni. La presentazione ufficiale dei 16 finalisti di Musicultura 2023 avverrà in anteprima nazionale il 4 e il 5 maggio a Recanati, nella suggestiva cornice della città leopardiana che vide nascere il Festival nel 1990, con Fabrizio De André e Giorgio Caproni primi firmatari del progetto. Due concerti in programma al Teatro Persiani daranno modo ai giovani protagonisti del concorso – otto di loro nella serata del 4 maggio, i restanti otto in quella seguente – di esibirsi rigorosamente dal vivo con le loro canzoni e di raccontarsi al pubblico.

Le due serate saranno condotte da John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua e trasmesse in diretta da Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura.

Non mancheranno anche importanti ospiti, già confermate ad esempio le gradite partecipazioni di Mario Venuti (4 maggio) e di Dente (5 maggio). Riunire sullo stesso palco giovani artisti agli inizi delle loro carriere e protagonisti della canzone che hanno già alle spalle esperienze importanti è infatti un modo concreto per alimentare quel sano confronto espressivo intergenerazionale che rientra fra le finalità del progetto Musicultura.

L’evento aprirà anche un’importante finestra internazionale sulla Città dell’Infinito. Sull’onda della media partnership di Musicultura con la Rai arriverà infatti a Recanati una troupe di Rai Italia per seguire da vicino questo importante snodo del concorso. I servizi che verranno realizzati raggiungeranno i due milioni di utenti che l’emittente conta nei cinque continenti. Le canzoni finaliste andranno a comporre il cd compilation di Musicultura 2023 e passeranno in mano alla programmazione radiofonica di Rai Radio1.

Otto saranno alla fine i vincitori di Musicultura che si esibiranno con i prestigiosi ospiti italiani ed internazionali nelle serate di spettacolo finali del Festival il 23 e il 24 giugno allo Sferisterio di Macerata.

Sei degli otto vincitori saranno designati dal Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, quest’anno composto da Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Giorgia, La Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi, Boosta, Fabrizio Bosso, Angelo Branduardi, Cristina Donà e Irene Grandi. I restanti due vincitori saranno scelti da Musicultura.

Sarà infine il voto dei 2.400 spettatori dello Sferisterio ad eleggere il vincitore assoluto del Concorso, al quale andrà il Premio Banca Macerata di 20.000 euro.