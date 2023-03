RASSEGNA - I due concerti in diretta su Rai Radio 1 il 4 e 5 maggio con Duccio Pasqua, Marcella Sullo e John Vignola

Musicultura e il Comune di Recanati annunciano che anche quest’anno la presentazione ufficiale dei finalisti del prestigioso concorso che selezione valorizza e premia la qualità artistica della canzone popolare italiana avverrà in anteprima nazionale nella città dell’infinito. I concerti saranno due, il 4 e i 5 maggio, al Teatro Persiani, con la collaborazione di Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura, che trasmetterà in diretta le due serate.

Dopo il successo delle Audizioni live, che dal 24 febbraio al 5 marzo scorso hanno visto confluire a Macerata 256 musicisti provenienti da tutta Italia, al seguito di 56 proposte artistiche selezionate tra 1.113 candidature iniziali, con la presentazione di 112 nuove canzoni, la presenza di oltre 4000 spettatori al Teatro Lauro Rossi di Macerata e oltre mezzo milione di visualizzazioni delle dirette streaming, il Festival sbarca dunque nella città che gli ha dato i natali, Recanati.

«L’anteprima nazionale del concerto dei finalisti al Teatro Persiani è peri cittadini di Recanati e per tutti gli amanti del Festival un appuntamento molto atteso – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – Recanati è pronta ad accogliere i finalisti di Musicultura con tutto il calore che da sempre contraddistingue la nostra comunità, orgogliosa di presentare al grande pubblico di Rai Radio 1 il meglio della canzone italiana e di rappresentare una tappa importante nella carriera dei giovani artisti».

I sedici artisti finalisti si esibiranno rigorosamente dal vivo sul palco del Teatro Persiani, Otto di loro sono attesi in scena nella serata del 4 maggio, i restanti otto il giorno dopo. «E’ per noi sempre un grande piacere tenere a battesimo i finalisti di Musicultura nella città della Poesia di Giacomo Leopardi e della Musica di Beniamino Gigli, Le note d’autore di Musicultura rappresentano una vera e propria sorgente di benessere primaverile. -ha affermato l’assessora alla Cultura Rita Soccio – L’evento è inoltre un intelligente ed efficace volano di promozione culturale e turistica, grazie alle dirette su Rai Radio 1, ai collegamenti della Tgr Marche, e alle numerose testate giornalistiche che proporranno on line i concerti e le immagini della nostra bella città in streaming».

A oggi, la definizione della rosa dei sedici artisti finalisti di Musicultura 2023 è ancora al vaglio della direzione artistica di Musicultura, fervono però già i preparativi della due–giorni di spettacolo che avrà come padroni di casa gli amici di Rai Radio 1 Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola e che, come di consueto, vedrà coinvolti importanti ospiti.

«Dal punto di vista delle canzoni ascoltate e delle personalità artistiche in campo mi sento di dire che stiamo vivendo una delle edizioni del concorso più vivaci e interessanti di sempre – ha detto il direttore artistico Ezio Nannipieri – . Anche per questo la definizione della rosa dei sedici finalisti sta richiedendo più tempo del solito, ma ormai ci siamo quasi. Dopo il teatro Lauro Rossi di Macerata, questo sano ribollire di idee musicali si appresta ora a ravvivare il teatro Persiani di Recanati. Mi piace constatare come l’impulso della creatività giovanile, grazie ai fari accesi sull’evento da Rai Radio1 e dagli altri media nazionali, contribuisce in questo caso anche a fare conoscere fuori dai confini regionali un patrimonio tipicamente marchigiano, quello rappresentato dai teatri storici, un vero unicum culturale e urbanistico delle Marche, che ispira riconoscenza nei confronti di chi lo ha lasciato in eredità e suggerisce immaginazione e senso di responsabilità a chi opera oggi nel settore». Le canzoni finaliste andranno a comporre il CD Compilation di Musicultura 2023 e nel mese di maggio passeranno in mano alla programmazione radiofonica di Rai Radio1. Otto saranno i vincitori di Musicultura che si esibiranno con i prestigiosi ospiti italiani ed internazionali nelle serate di spettacolo finali del Festival il 23 e il 24 giugno allo Sferisterio di Macerata.

Sei degli otto vincitori saranno designati dal Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, quest’anno composto da Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Giorgia, La Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi, Boosta, Fabrizio Bosso, Angelo Branduardi, Cristina Donà e Irene Grandi. I restanti due vincitori saranno scelti da Musicultura. Allo Sferisterio sarà infine il voto del pubblico ad eleggere il vincitore assoluto del Concorso, al quale andrà il Premio Banca Macerata di 20.000 euro. Prima però l’appuntamento è a Recanati, il 4 e 5 maggio, per il doppio concerto al concerto de finalisti di Musicultura 2023. I biglietti sono disponibili presso la Biglietteria del Teatro Persiani di Recanati (aperta dal mercoledì al sabato, dalle 17.00 alle 19.30), presso la Biglietteria dei Teatri di Macerata, in tutti i punti vendita Vivaticket e online su vivaticket.com. www.musicultura.it.