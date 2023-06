Ron apre La Controra

Musicultura scalda i motori per le serate finali di spettacolo del 23 e 24 giugno allo Sferisterio con l’apertura del cartellone degli eventi de La Controra che animeranno il centro di Macerata dal 19 al 24 giugno.

Concerti, recital, incontri, dibattiti, reading, tutti ad ingresso libero. Sarà il cantante Ron ad aprire La Controra il 19 giugno. Il cantautore sarà protagonista di un incontro alle 18,45 nel cortile del Comune insieme ai due rettori delle Università di Macerata e Camerino, John Mc Court e Claudio Pettinari, con la partecipazione degli studenti dei due atenei coinvolti nei laboratori formativi di Musicultura 2023.

Alle 21,15 nella centralissima piazza della Libertà, ad ingresso libero, Ron aprirà il suo nuovo Summer tour 2023 proprio da Macerata con un grande concerto live accompagnato da Roberto Di Virgilio alle chitarre e Giuseppe Tassoni al pianoforte e tastiere.

Il pubblico di Musicultura potrà ascoltare i classici intramontabili del suo repertorio ma anche celebri hit che l’artista ha scritto per molti colleghi da Joe Temerario a Vorrei incontrarti fra cent’anni, da Anima a Chissà se lo sai fino a Una città per cantare, passando per Non abbiam bisogno di parole, Al centro della musica, Attenti al lupo, Piazza Grande, Cosa sarà e, naturalmente, le sue canzoni più recenti tratte dall’album Sono un figlio.

Prima dell’inizio della serata Ron verrà insignito dai rettori John Mc Court e Claudio Pettinari con una onorificenza che omaggia il mirabile percorso artistico di oltre 50 anni di carriera sulla scena della canzone italiana. «Ron è per noi un esempio di modello formativo chiaro e lampante – si legge nella motivazione -, al quale le giovani generazioni di artisti della musica possono guardare e più in generale Ron è un esempio per tutti i giovani che sono disposti a impegnarsi per non tradire le proprie vocazioni e coltivarle con amore e impegno. A Ron va il riconoscimento dell’Università di Macerata e dell’Università di Camerino per tutti questi motivi, per la qualità e la coerenza della sua arte fatta canzone e vita».

La Controra proseguirà per tutta la settimana del festival, tra gli ospiti Gianmarco Carroccia e la sua band, per un grande omaggio allo strepitoso canzoniere di Mogol-Battisti, nel concerto intitolato Emozioni del 20 giugno alle 21,15 sempre in piazza della Libertà.

Il 21 giugno il concerto degli otto vincitori di Musicultura e tra gli altri eventi gli appuntamenti con Stefano Zecchi, Giangilberto Monti e Vito Vita, Collettivo Rosario, Yasmina Pani, Gabriella Greison, oltre a quelli che coinvolgono anche alcuni degli artisti impegnati anche allo Sferisterio, tra i quali Chiara Francini, Mogol, Ermal Meta.

Il 23 e 24 giugno le serate finali del festival allo Sferisterio, condotte per la prima volta da Flavio Insinna e da Carolina Di Domenico.

Insieme agli otto vincitori di Musicultura, che si sfideranno per il titolo di vincitore assoluto del Festival 2023 e il Premio Banca Macerata di 20 mila euro, si esibiranno Ermal Meta, Paola Turci, Santi Francesi (già vincitori assoluti di Musicultura nel 2021 come The Jab) Rachele Andrioli e Coro a Coro, Dardust, Chiara Francini, Fabio Concato, Mogol.

AGGIORNAMENTI E BIGLIETTI – Gli aggiornamenti sul cast di Musicultura 2022 e il programma completo della Controra sono reperibili su www.musicultura.it. I biglietti per le serate finali del 23 e 24 giugno sono disponibili alla biglietteria dei Teatri di Macerata (Piazza Mazzini), in tutte le biglietterie Vivaticket e online su sul circuito Vivaticket.